¿Por qué el Inter Miami y Messi no jugarán la US Open Cup de 2024?

El Consejo de Dueños decidió que las 29 franquicias de la MLS estarán representadas en la competición por sus escuadras filiales que compiten en la liga de segundo nivel conocida como MLS NEXT Pro .

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La liga norteamericana ( MLS ) anunció que sus equipos no competirán el próximo año en la US Open Cup , el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos , del cual el Inter Miami de Lionel Messi es vigente subcampeón.

La US Open Cup , que se disputa desde 1914, es un torneo de eliminatorias equivalente a la Copa del Rey española o la FA Cup inglesa.

La MLS considera su retirada de la US Open Cup como una medida para aliviar el cargado calendario que afrontan sus equipos, al cual se agregó este año la ampliación de la Leagues Cup .

Esta competición, conquistada este año por el Inter de Messi, reunirá anualmente durante un mes a todos los equipos de la liga norteamericana y de la mexicana.

En su comunicado, la MLS no cerró la puerta a un futuro regreso a la competición y dijo que “sigue comprometida a trabajar con US Soccer (federación de Estados Unidos) para evolucionar y elevar la US Open Cup para todos los involucrados en los próximos años”.