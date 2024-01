Miguel Falero se prepara para el Real España-Motagua y habla de nuevos fichajes y Carlos Small

Análisis del primer juego y ahora se viene Motagua

El estado del campo realmente no permitió jugar, mientras no se deterioró del todo el terreno de juego, se pudo elaborar ciertas jugadas que nos permitió abrir el marcador, pero fue un partido muy duro y muy luchado, me quedo con el sacrificio y entrega de los jugadores.

Sobre Motagua, estamos recién empezando los trabajos, estamos esperando a los cinco jugadores que tenemos en la selección juvenil para tener completo el plantel, es decir, en los últimos días vamos a poder preparar el partido contra Motagua. Estamos confiados que con el plantel completo vamos a poder dirigir de la mejor manera para hacer un buen partido y en base a eso llevarnos la victoria.