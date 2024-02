Miguel Falero recrimina a Real España ante Génesis: “Esas cosas se pagan”

”Sin desmeritar el rival, nosotros dejamos de hacer más. En el entretiempo con los cambios ellos impusieron superioridad, nosotros no quisimos hacer lo mismo luego que ellos tuvieran dos oportunidades a gol. Tuvimos un lapso donde empezamos a manejar la pelota, pero nosotros tenemos que jugar más.”

El técnico del Real España recordó que “tuvimos dos opciones claras para marcar. Una pegó en el balón, otro fue el cabezazo de Tatum”, y luego señaló: “en otra, Small la para (el balón), o sea, los goleadores no paran la pelota tan pronto a definir, y esas cosas se pagan”.

Agregó que, “Hay cosas que no pueden ocurrir, no puedes perder la marca, había seis jugadores rivales y las marcas estaban determinadas, por lo que es un error individual”, puntualizó Falero.

“Ha sido una primera vuelta aceptable, en la que hubo partidos donde jugamos muy bien al fútbol, pero no lo pudimos hacer hoy. A veces pasa cuando intercambias jugadores y tienes que darle chance a los jóvenes. No me voy con tranquilidad porque de haber permitido menos desatenciones tendríamos una mejor cosecha de puntos”, cerró Miguel Falero.