Mbappé tira dardo a PSG y revela quién lo salvó: “Sin ellos no habría vuelto a jugar”

“Antes de empezar esta rueda de prensa, sólo quería decir unas palabras. Todo el mundo ha oído la noticia: es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación. Florentino siempre ha confiado en mí ”.

Su rol como capitán de Francia: “Siempre he querido brillar con Les Bleus. Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, y no voy a tener más ganas ni menos porque está en su punto álgido. Siempre he tenido ese orgullo, esa ambición de darlo todo y dejar mi huella en el fútbol francés”.

2023-24, la temporada más difícil de su carrera: “Creo que afronté esta temporada con otra ambición, con otras exigencias, porque siempre pensé que no iba a jugar. En cuanto jugué, ya fue una temporada de éxito. Aunque he tenido temporadas mejores, ésta ha sido la más difícil de jugar y estoy orgulloso de haberla jugado. Técnicamente. Puede que no haya sido tan buena, pero cuando veo por lo que he tenido que pasar, me siento feliz y creo que es la mejor temporada de mi carrera”.

Muy duro con el PSG y deja entender que no querían que jugara: ”Me hicieron entender, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo. Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste”.

¿Ya no era feliz en PSG?: “En el PSG no era infeliz, eso sería escupir en la sopa. Hay cosas que me hicieron infeliz, pero hay cosas que no se pueden mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido. Sería un poco cabrón venir a escupir y decir que fui infeliz en el PSG, pero allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así. Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida. Esto sigue siendo fútbol. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que yo, Kylian Mbappé, me queje al mundo cuando en el mundo ocurren cosas horribles. Es mi educación”.

El amargo recuerdo de la última Eurocopa: “No se aprende cuando se gana como en 2018. Me llevé una bofetada en la cara en la Eurocopa con una competición fallida. Esa es la gran mancha negra en mi currículum internacional. En 2022 llegaremos hasta donde podamos y si volvemos a jugar, haremos lo mismo. Estoy en ese estado de ánimo vengativo. El jugador que soy en el Mundial ha demostrado todas sus cualidades, el de la Eurocopa tiene todo por demostrar y, después de 24 años, la gente está impaciente por ganar esta competición”.