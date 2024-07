Marcelo Bielsa señala al culpable de la eliminación de Uruguay de Copa América 2024

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, asumió la responsabilidad por la derrota 1-0 sufrida el miércoles ante Colombia en las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024, concretada pese a que la Celeste jugó con un hombre más todo el segundo tiempo.

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel y a mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era superior desde las individualidades”, comentó Bielsa en rueda de prensa en el Bank of America Stadium de Charlotte. “Yo me hago especialmente responsable por no haber conseguido, teniendo jugadores aptos para hacerlo, establecer una ventaja”.