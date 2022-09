Marathón empata 1-1 frente a Lobos UPNFM y se tambalea la continuidad de Keosseián

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón vive momentos de tensión, los resultados no le acompañan y este domingo los Lobos UPNFM que no le ganan a nadie, le sacaron un empate 1-1 en un duelo que pudo haber terminado con derrota, ya que no se les sancionó un claro penal a los universitarios.

Los resultados tienen nervioso al técnico uruguayo Manuel Keosseián que sigue caminando por la cuerda floja. Ayer un grupo de aficionados pidió su salida, pues ya son seis partidos sin ganar y están camino a no clasificar a la liguilla.

VEA: ¡Se marchó! Juan Ángel Obelar ya no forma parte del cuerpo técnico de Marathón

Pero el fútbol tiene sus altibajos; los Verdolagas lo intentaron, pusieron sus argumentos en el terreno de las acciones para buscar salir de la mala racha, pero en frente tenían a un portero que llegó en su día: Celio Valladares que tapó todas las acciones que le generaron peligro.

La primera del partido llegó en las botas de Clayvin Zúniga; quien desde los 11 pasos puso a ganar a los sampedranos a los 67 minutos. La acción nació luego de una falta dentro del área sobre el lateral izquierdo Elmer Güity.

Los universitarios que estaban también urgidos de triunfo, sabían que ante un rival que no era muy peligroso en el papel, debían de buscar ese tanque de oxígeno. Esto le ponía más sazón al encuentro que a medida que pasaban los minutos, el monstruo no lo remataba y eso lo pagó caro.

Como buenos estudiosos, los Lobos esperaron el momento para la pegada y cuando corría el minuto 81, llegó el empate del encuentro en una mala coordinación entre el portero, Luis Enrique Ortiz y el defensor Luis Vega quienes se estrellaron dejando rebotando la pelota; apareció el delantero Samuel Elvir quien la empujó para la alegría de Héctor Castellón.

LEA TAMBIÉN: Edwin Rodríguez tiene acercamientos con un club de Grecia

Al final del juego, una parte de los aficionados abucheó al técnico Keosseián, a quien culpan del mal momento. El técnico increpó a algunos de ellos que quieren ver al monstruo peleando palmo a palmo con los grandes, pues la situación que se vive es tensa. Ayer también se conoció que el asistente técnico, Juan Obelar, se fue del club por diferencias con el entrenador sudamericano que, si no gana en la próxima ficha, podría irse.