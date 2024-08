Juan Anangonó palpita a Comunicaciones en Copa Centroamericana ¿Celebrará si anota?

Apuestas no, pero siempre queda esa amistad, siempre queda la relación y más allá de que se juegue ahora contra ellos, siempre se mantiene una amistad y sí, me mantengo en contacto con los jugadores.

La verdad en lo personal es un partido especial, creo que en Comunicaciones viví muchas cosas, tuve la fortuna de conseguir títulos, cosas importantes y obviamente por eso se torna un partido muy especial. Soy un jugador muy agradecido con Comunicaciones, pero ahora me toca defender esta camiseta y siempre en los equipos que me ha tocado estar, siempre los he defendido con mi vida y esta vez no va a ser la excepción.

¿Tienes planteada las debilidades y las fortalezas de Comunicaciones?

No, conozco la gran mayoría de mis excompañeros y sé los puntos fuertes que tienen que son varios, también sé por ahí algunas debilidades que puedan tener y trataré o trataremos nosotros de hacerles daño por las debilidades que puedan llegar a tener.

¿Consideras que Comunicaciones es el más grande de Guatemala?

Sí, en lo personal, porque me tocó vivir allá, me tocó ver y jugar con los distintos equipos, ver las diferentes hinchadas, las diferentes cosas, Comunicaciones es el más grande de Guatemala.

¿Si metes gol lo vas a celebrar?

No, creo que no. Yo le tengo mucho respeto a la institución y creo que no lo festejaría por eso, pero uno como delantero, por la emoción del fútbol de anotar el gol pues me sentiría contento, pero por ese respeto no lo festejaría.