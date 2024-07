Liga Nacional revela los millones que costará el VAR y cuándo será implementado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Antes de cada inicio de temporada, siempre se realiza la misma pregunta: ¿cuándo llegará el VAR a la Liga Nacional de Honduras ?, bueno, por ahora no hay una fecha, pero sí una respuesta concreta que acerca esta herramienta más que nunca a nuestro fútbol.

“El VAR depende de la certificación que haga FIFA, estamos esperando que vengan a dar la capacitación a los árbitros. No tenemos definido un patrocinador, pero sí hay ofertas, lo que pasa es que no tenemos la fecha en la cual va a iniciar ya que no tenemos la certificación”, dijo el jerarca en el programa Cinco Deportivo.

Herrera confirmó que han tenido acercamientos por parte de varias empresas para que el patrocinio de esta exuberante herramienta tecnológica pueda ayudar a sostener la economía de la Liga Nacional, pues cuando llegue el VAR, el pago anual será de 25 millones de lempiras.

“El costo del VAR es de un millón de dólares por año. Hay productos caros y uno de ellos es el internet en cada uno de los estadios”, aseguró el directivo, que agregó lo siguiente.

“Hicimos una cotización y el internet nos cuenta 36 mil dólares al mes, por lo que hay que buscar mecanismos para ver si la compañía nos da el internet a cambio patrocinio, o si dejamos el internet solo para el día de los partidos”.