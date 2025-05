"Palacio volador": Así es el avión que familia real de Qatar quiere regalar a Trump

Trump declaró que sería "estúpido" rechazar el Boeing 747-800 que le pretende regalar la familia real catarí para que lo utilice como Air Force One, el avión presidencial estadounidense. "Podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'. Pero me pareció un gran gesto", declaró el mandatario republicano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.