Kevin Espinoza y su dramático relato de “mojado” a USA: “Dios nos cuidó de ese accidente”

“Había jugado muchos partidos en Estados Unidos con Marathón y con la Selección Sub-20, pero mi esposa e hijo no tenía una VISA, entonces nos venimos mojados los tres y aquí estamos, echándole ganas para salir adelante”, recordó el exjugador quien actualmente tiene 31 años. “Aquí es un cambio de 90 grados, uno está acostumbrado a hacer bastantes cosas, la vida es así, vivir el momento, lo que toca. No arrepiento después de buscar otros aires”.

¿Y el fútbol? Fue su sueño siempre ser jugador profesional y lo logró en el club de sus amores en 2012, ahora tiene otro punto de vista. “Siempre venimos a jugar los sábados, conocí un amigo, pero la verdad con lo que yo había vivido en Honduras no quería saber nada de fútbol. Como quien dice, el fútbol se salió de mí. Entonces mi amigo insistió de ir a jugar y en unas tres semanas acepté, pero él no sabía que fui jugador profesional. Y un jueves fuimos a jugar a cancha sintética, ganamos con un 4-3 y yo metí esos cuatro goles (risas), quedaron encantados. Aquí juegan varios exjugadores como Boniek García y el “Chino” Discua, pero ya no quiero jugar. Sólo voy a potrear los sábados, pero el domingo uno va por dinero”.

Sí, siempre con Vargas, fueron unos problemas que no podía seguir aguantando de la forma en que me estaba tratando, entonces decidí salir del equipo.

Fueron problemas con el cuerpo técnico que estaba en ese momento en Marathón. Yo estaba contento, pero había cosas que uno no podía estar aguantando. Era una falta de respeto hacia mí por cómo me estaba tratando el cuerpo técnico hasta en los entrenos. Decidí rescindir contrato, llamé a otros equipos y existió esa posibilidad, incluso me buscaron otros clubes, en lo económico no llegamos a un acuerdo y uno tiene que buscar el bienestar de la familia.

Estábamos jugando, nos habíamos consolidado en Marathón, en Real España no nos fue muy bien. Hubo problemas internos del equipo, cuando uno está consolidado y hay cosas que no le parecen, entonces se toman decisiones diferentes.

¿Quedó resentido con Héctor Vargas?

Pues sí, me trataba de marginar y los mismos compañeros del equipo se explicaban de la forma que lo hacía. Por eso fue que yo decido dejar al Marathón y no quise seguir luchando para ir a otros equipos porque en lo económico no se daba. Uno debe estar donde se siente bien.

¿Cuál fue el motivo verdadero del problema con el profe Vargas?

Porque decía del sobrepeso, que estaba gordo... Y yo le decía ‘así como dice que estoy gordo, pero así quedamos campeones, siendo uno de los que más jugó y parte fundamental del equipo y ahora me viene a decir que estoy gordo’. Después ya me quería decir cosas y no lo quise escuchar, en mi caso, luego de ser titular a ser parte del tercer o cuarto equipo. no hay respeto hacia uno. No quería estar en problemas y tomé la decisión de irme. Jugué en las semifinales y final de volante, y el resto del torneo lo hice como lateral izquierdo, fue buen campeonato en 2018.

¿Ante los reclamos, te sentías en óptimas condiciones para jugar?

Pues sí, era lo que ellos decían... El entrenador y el preparador físico (Luis Ayala) se metían en sus rollos y lo repito, mis compañeros tampoco entendían eso. Yo me sentía bien, nunca fui flaco, siempre he tenido un cuerpo fornido. Algunas veces subí de peso, pero volvía al peso que me mantenía para jugar. Yo estaba en óptimas condiciones para jugar, incluso, no me llevaban en lista para un partido y de repente me ponían a jugar en un clásico porque sabía de mi capacidad. La verdad nunca me lo explicaba, tal vez era para que me miraran mal en los clásicos, pero siempre trataba de hacer las cosas de la mejor manera. La directiva y mis compañeros siempre me respaldaron, el pleito fue entre Vargas y el preparador físico.

¿Cuánto era su peso para ese torneo del problema?

Exactamente no recuerdo, pero casi igual al peso en qué quedamos campeones, cerca de 190 libras, no era el peso ideal para un atleta, pero yo me sentía bien y respondía en el campo.