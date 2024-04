Madelinne Nieto: Pasó de ser delantera a portera de la ‘H’ y ahora juega en Ecuador

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Si hay una palabra que define al fútbol femenino en Honduras es “LUCHA”, y un claro ejemplo de ello es Madelinne Nieto, una de las guardianas catrachas que rompió fronteras por su cuenta propia y arrancó con el pie derecho en la Superliga Femenina de Ecuador. Nieto, ahora ya con 25 años, no solamente es la guardameta de la Selección Femenina de Honduras y legionario, sino que también ya cuenta con su título universitario como Nutricionista, y que le dejó una gran anécdota a finales del 2023. “Alegre, exigente, y trabajadora”, así es como se define la arquera catracha y que no lo deja solamente en palabras, ya que su destacado paso por el fútbol hondureño han sido pruebas de ello. “Desde los 7 años he tenido l gratitud y el agradecimiento por mi familia que siempre me apoyo en el deporte, en este caso por el fútbol, desde esa edad empecé a jugar en canchas de tierra y con niños, hoy ya siendo una futbolista profesional creo que he aprendido de cada año, de cada momento y sigo aprendiendo para lo que se viene”, expresó la joven guardameta a Diario EL HERALDO.

Sin embargo, y pese a que su inspiración está en el entorno familiar, hay alguien que destaca dentro de la historia de la joven y es su hermano, Joshua Nieto, exjugador de equipos como Motagua, Platense y Real Sociedad. “Actualmente está en segunda división, pero siempre llevando los pasos de la carrera futbolística, de una u otra forma me inspiraba en él, por que veía que estaba en Selección, viajaba y demostraba ese gran talento, entonces viene siendo de la mano con mi hermano”, confesó la ahora jugadora de la Macará FC de la Superliga Femenina de Ecuador. Sin embargo, para Madelinne Nieto y como es el caso de muchas otras niñas, el sueño de estar en las canchas estaba muy lejano, pero continuó esforzándose hasta llegar a destacar por su propia cuenta. “Cada vez que veía sus partidos en televisión, es algo que tal vez, uno como mujer no lo piensa como grande, ya que en Honduras no está como una liga extraordinaria en donde pasan partidos y todo, pero sí me veía como en selecciones, en competencias grandes, con Selección o que mi familia me viera en la televisión”, relata la portera.

-- “De atacante a atajar...” --

Madelinne Nieto tuvo un cambio radical en su carrera, ya que inicialmente su puesto era como delantera: Pasó de ser alguien que anotaría los goles a ser la muralla que los evitara.“Me formé como delantera, pero cuando llegue a la Selección para hacer pruebas, llegue con ese papel en el 20, por que había un premundial sub-20 seis meses después y, empecé a entrenar con la Selección, en su tiempo no habían arqueras y el preparador de portero, me vio la altura, me vio ciertos talentos y me dijo que quería ser portera”, contó. Y agregó: “En su momento no quería porque, es una posición donde no se celebra mucho, todo mundo quiere anotar goles y hablé con mi familia, mis padres no estaban tan de acuerdo, pero al fin vi como la oportunidad de sobresalir, por que hay 20 delanteras y de esas solo juegan tres, cuatro y está muy limitado”. “Entonces fue como el reto de mi vida, porque comencé de cero: como tirarme, como agarrar un balón, acostumbrarme a estar con guantes y eso ha sido el mayor reto de mi vida como deportista. Me formé en 6 meses con un gran entrenador y creo que ese premundial me ayudó muchísimo”. Ese cambio la llevó a estar en equipos como Motagua, Olimpia y actualmente el Macará FC de Ecuador. Sin embargo, fue gracias al equipo Albo que Madelinne dio el salto grande a la Selección y lo que la llevó a salir al extranjero. “Antes de llegar a Olimpia, estuve casi cinco años en Motagua, pero lo que me hizo a mi cambiar de equipo fue que Olimpia sigue siendo un equipo muy grande a nivel nacional y veía que iba a competencias internacionales, entonces para una jugadora siempre quiere ser observada por distintos ojos, con entrenadores de otros lados para ser contratada.

Con Motagua no lo logró, por lo que el conjunto Albo se convirtió en su nuevo hogar: “Olimpia ya me había contactado dos torneos anteriores para que llegara, pero tal vez no me cambie por motivos de amistad, pero más que eso. El club ayudó bastante en mi currículum en participación internacional, en dos torneos UNCAF”.

-- “A defender al país cinco estrellas” --

El nombre de Madelinne Nieto poco a poco se fue adentrando en las figuras del fútbol femenino en Honduras y no es para menos, se convirtió en una referente de la Selección, por lo que no pasó por alto hablar de la situación que se vive. “Lastimosamente no se pudieron dar las cosas, comenzamos muy bien la clasificatoria para la Copa Oro, pero no se pudo mantener esos resultados positivos. A Honduras le falta muchísimo, pero eso no limita el talento grandísimo que hay en el país y que por falta de apoyo no hay o no explotan ese talento”, lamento. Honduras es el único país en Centroamérica que no tiene una Liga Profesional femenina, por lo que al momento de participar en los torneos internacionales, la Selección termina por no estar a la altura en comparación a otras. “Falta muchísimo apoyo para que lleguemos a estar donde muchas selecciones e inclusive El Salvador hace cuatro años no tenía una selección con potencial, pero hoy en día con el proyecto que tienen, le hacen competencia a cualquier país y esa es la idea que nosotras como jugadoras queremos, de que no nos dejen por aparte y que no nos llamen solo por solamente la competencia, sino que se trabaje y que se haga un proceso para que cuando se lleguen las competencias ya estemos más trabajadas”.

Sobre esto, hace unas semanas las seleccionadas de la “H” mayor hicieron sus exigencias a la Federación, esperando tener un accionar: “Esto puede ser el inicio de un cambio, pero para que os mujer alce la voz, porque anteriormente, ninguna jugadora lo hacía para exigir sus derechos y el cambio lo queremos ver, no sirve de mucho exigir si al final de cuentas no están los cambios”. Y es que el compromiso de cada una de ellas es diferente, pero con la misma entrega de siempre. Y es lo que pasó en noviembre del 2022 cuando tuvo su graduación y en el mismo día tuvo que viajar para disputar al siguiente partido ante Nicaragua. “Creo que me perdí un momento muy importante, que fue la celebración de mi familia; por que si no es lo mismo celebrar días después, que el momento en el que sucedió, pero no me arrepiento al final de cuentas son sacrificios que uno hace por amor al deporte”, expresó.

-- Una catracha a la “altura” en Ecuador --

Pese a la falta de apoyo y no tener una Liga Nacional Femenina, Madelinne Nieto destacó por su propia cuenta y fue vista por otros equipos. Barbara Murillo, fue una de las que fue parte de ese proceso y confió en su talento, mismo que la llevó a traspasar fronteras y mudarse a la Superliga Femenina de Ecuador, en donde debutó con su equipo. “Me siento muy feliz por que se que llegue de un país donde no hay liga, donde tuve que salir a casta mía y llegar a una liga que se está formando, que quiere ser potencia sudamericana, pero que es una liga grande, en un país grande, pero más que todo yo lo veo como una puerta, en donde se pueden abrir para muchas niñas y que observen el talento hondureño , que demostremos que en el país si hay talento y este sea el paso para las que vienen atrás mío puedan tener un futuro digno”, relató. Asimismo reveló: “La falta de respiración por la altura me afectó muchísimo, pero la adaptación me ha sorprendido porque ha sido muy rápida, me he adaptado bien a los entrenos y hablando de cultura, siempre voy a extrañar la comida hondureña”. Pese a que solo lleva dos meses en Ecuador, la competencia con extranjeras y nacionales, Madelinne Nieto tomó protagonismo y en donde ya fue titular con el Macará FC en el triunfo de su equipo 1-4 al Quito FC en la primera fecha de la Superliga de Ecuador. “Tenemos una competencia muy sana y lo que todo mundo quiere es ser titular y me lleno de mucho orgullo por que no fue un trabajo de dos meses, sino que ha sido algo que para mí personalmente fue desde los siete años que tome un balón y empecé a jugar y tener ese sueño de ser alguien grande”, confesó. Además expresó el objetivo del equipo: “Es quedar campeonas de esta liga para poner en alto el club y poder tener una competencia internacional que es la Conmebol que es este mismo año en Uruguay y es la misma meta que tenemos como familia, ser campeón para representar a Ecuador y al club”. La diferencia con Honduras: “La competencia es mucho más grande, desde la formación de cada equipo se ve lo profesional y los equipos son muy duros, hay muchas jugadoras de experiencia, seleccionadas que jugaron internacionalmente y ahora la competencia es muy grande”.

-- Sus consejos para las que siguen sus pasos --

Madelinne Nieto, es Nutricionista y en su momento recibió ofertas de países como Brasil, Nicaragua, pero terminó por seguir con su carrera universitaria y dejar a un lado el deporte, por lo que aconseja a las pequeñas. “Al final no me arrepiento de nada, gracias a Dios ya tengo mi título y pienso seguir formándome y a las niñas les dirían que luchen por sus sueños, que si quieren ser doctoras, odontólogas, que lo hagan. Y si quieren ser jugadoras que luchen, que nunca se den por vencidas, porque si es algo que cuesta y que las oportunidades uno las tiene que buscar. Tienen que ser muy disciplinadas, pero nunca bajen los brazos porque si las personas quieren y luchan, la oportunidad va a llegar tarde o temprano”, comentó. Uno de sus mayores desafíos en su carrera en el fútbol: “Es ser valorada, no solamente mi persona, sino con todas las jugadoras. Ser escuchadas, respetadas como mujeres en este ámbito; creo que comentarios de otras personas negativas, no ha sido un obstáculo para mí por que soy capaz de llevar estas circunstancias, soy demasiado madura para saber que voy hacer ante tal comentario y lo que va a causar. Para mi esto, los utilizo como para demostrar más”.

-- “Honduras, a muchos pasos atrás en el fútbol femenino” --

Ahora las jugadoras se encuentran alzando la voz, una que busca ser escuchada y no solo eso, sino que genere eco para que haya más apoyo en el fútbol femenino, sobre ello Madelinne Nieto dio su opinión. La presión a la Federación: “Al final de cuentas esperamos una respuesta por parte de ellos, no como el comunicado que mandaron, no respondieron a nuestras dudas, más que todo por qué no nos dan un seguimiento. No sirve de mucho que el resto no lo haga, como lo es el caso de las chicas de Honduras que solamente entrenan ciertos días, tienen un paro de más de cinco meses. Los procesos y Micro ciclos ayudan para mantener esa base y exigiendo para que tengamos una competencia digna, que es lo que ellos y nosotras queremos”. Además deja un contundente mensaje: “Los dirigentes no quieren apostar por el fútbol femenino, todo mundo sabe que en Honduras hay mucho talento, pero no quieren apostar para hacerlo crecer y todo lo quieren ver para los hombres. “Inclusive, no solamente hablo por las mujeres en el fútbol sino en todos los deportes. Vivimos en un país donde solamente es fútbol masculino, cuando tenemos atletas increíbles que son destacados a nivel mundial y el problema es que no son apoyados y cuando ellos sobresalen por sí mismos, es cuando quieren apoyar o tiran pecho de ello. Lastimosamente, estamos en un país donde solamente es fútbol masculino y da mucha tristeza porque no quieren apostar por ningún otro deporte y lo quieren apoyar más que todo a las mujeres. Se sabe que se puede, puede funcionar y si hacemos una liga, Honduras sería muy reconocido, pero por que no quieren apostar por uno mismo.

Las sensaciones al ver que no avanzan: “Siento tristeza, decepción, porque yo sé lo que me ha costado estar donde estoy, que no ha sido fácil y que todas no tienen la suerte o la fortuna de tener estas oportunidades y de sobresalir así y ver qué otros países nos pasan por encima decepciona, por que eso se ve reflejado en la selección, por que claro ellas están más formadas. Lo que estaría dispuesta hacer: “Brindaría muchas academias para la formación de niñas desde edades menores hasta la adultez, pero con un seguimiento estable. Me gustaría llevar formación, academias, en los lugares más remotos del país, en donde no se le brinda apoyo en su totalidad y que es uno de los lugares donde más talento se puede ver”. Su mayor sueño con la Selección: “Es ir a un Mundial, es algo que todo mundo desea y claro está ganar algún campeonato con la selección.