Troglio valora justo el empate ante Motagua y dice que no va a ir más a conferencias

EL JUEGO: “Contento por el trabajo de los jugadores en una prueba de gran valor y en un momento difícil después de una semana dura de mucho cansancio, seguir corriendo hasta el minuto 98’ con un hombre menos, lo rescato. El primer tiempo me parece parejo con llegadas para los dos, el segundo fue dominado totalmente por nosotros y cuando quedamos con 10 sí, Motagua generó las dos o tres situaciones en el segundo tiempo hasta que llegó la pelota del final y que pudimos empatar, me parece justo”.

HA DECAÍDO EL NIVEL DEL EQUIPO: ¿En qué te parece que decayó el nivel del equipo? Ustedes están hablando demasiado, no iba a venir hoy tampoco, sinceramente no iba a venir a la conferencia, voy a evitar un poco las conferencias... con todo respeto lo digo también, para evitarles problemas, hoy vine porque me pidió el de prensa, pero voy a dejar de venir hasta el final del campeonato porque creo que hay una equivocación, ni merecimos perder en Olancho, ni contra Marathón, ni hoy ante Motagua, así que estamos jugando como jugamos siempre, pero hemos perdido dos partidos en 46, eso es lo más grave que hemos hecho de malo”.

“Si me lo estás preguntando te pido disculpas, si crees que Olimpia no tiene nivel... tiene el mismo nivel que tuvo siempre, hoy lo demostró con 10 hombres y cuando estuvimos con 11 hasta que quedamos con 10 no recuerdo un tiro al marco contra Motagua, lo teníamos ahí para ganarlo”.

“Siempre lo dije en las conferencias que no nos sobra nada a nosotros, si no le ganamos a los equipos 5-0, la última final la ganamos al minuto 90’, a lo mejor ustedes se hicieron una imagen ‘uy, estos los indestructibles’, no, yo siempre dije que íbamos a perder y vamos a seguir perdiendo partidos, hay equipos que han gastado un montón de dinero para venir a competirte y nosotros seguimos con el mismo plantel y seguimos dando lucha, pero no sé si me está conviniendo venir a las conferencias porque soy bastante transparente y en la transparencia se toma mal y te toca comerte las críticas y no sé si sea justo, digo lo que pienso y no dije nada malo, pero trataré de no meterme más porque no soy hondureño”.