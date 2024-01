Josué Rodríguez, el futbolista de sangre hondureña que llama la atención de Reinaldo Rueda

Y por si fuera poco, el entrenador de la Selección de Honduras , Reinaldo Rueda, lo invitó a entrenar con la Selección Mayor la semana pasada antes de jugar el amistoso ante Islandia. “Me sentí orgulloso y muy bien porque estaba junto a mi familia que me estaba dando soporte.

Me gustó todo, los compañeros me trataron excelente. Ya estando ahí creí que los trabajos iban a ser más tranquilos; sin embargo, no fue así, todo era intenso”, expresó el futbolista de 20 años.