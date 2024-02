Jamaine Ortiz le pide la revancha a Teófimo López

“Y sentí que hice eso. No sentí que Teófimo pudiera superarme o lastimarme en ningún momento durante la pelea, o conectar golpes importantes como lo hizo Lomachenko en esa pelea al final de los rounds, donde algunos rounds podría haber sido influenciado. Esto no fue así. Fue una lucha unidireccional para mí”, explica.

Ortiz sintió que López seguía intentando hacer lo mismo ronda tras ronda, sin hacer ningún ajuste. El gringo-catracho no pudo cortar el ring, lo que le dificultó atrapar a Jamaine con golpes directos mientras éste operaba sólo desde una posición de zurdo.

“Él sólo quería pelear”, respondió Ortiz cuando se le preguntó qué le dijo Teófimo en el ring. “Pero como dije durante toda la semana, se frustra. No puede controlarse a sí mismo, no puede domarse a sí mismo. Estoy calmado. Sé cómo controlarme y sabía que él no podía hacerlo. Ese era el plan, sacarlo de su plan de juego, frustrarlo y eso es exactamente lo que era. Él estaba lanzando salvajemente, yo estaba haciendo que fallara. Fue parte del plan de juego todo el tiempo y el plan funcionó”.