¿Será titular? Inter Miami toma una decisión con Messi previo a la final de la US Open Cup

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Inter Miami se juega la gran final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo en un partido en donde las miradas no están puestas sobre el trofeo, si no que en la salud de Lionel Messi.

El astro argentino se retiró lesionado la semana pasada en el partido en el que Las Garzas golearon 4-0 al Toronto FC y desde entonces su evolución ha mantenido preocupados a los aficionados y seguidores del ‘10’.