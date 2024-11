Problema en selección de México antes de enfrentar a Honduras, jugador renunciaría

El ‘Vasco’ no le dio ninguna oportunidad a Henry Martín , quien ni siquiera estuvo en el banquillo de suplentes. El delantero se perdió el duelo contra la ‘H’ al igual que el portero Luis Malagón . Esta situación explotó en el club de ambos futbolistas, el América .

Según los úlimos reportes de la prensa mexicana, Henry Martín estaría “molesto” tras no ser tomado en cuenta por el seleccionador para enfrentar a Honduras en los partidos de la Nations League .

Existen varias razones que podrían explicar su malestar con la selección. El delantero vive un gran momento futbolístico en el América . Sin embargo, no ha tenido las oportunidades que esperaba en el ‘ Tri ’ a pesar de su buen nivel. La competencia por un puesto en el ataque es muy alta (con Raúl Jiménez), lo que dificulta que todos los jugadores tengan minutos.

En México no descartan la posibilidad de que Martín decida no volver a vestir la camiseta de la selección. El futbolista hizo el viaje a Toluca con el resto del plantel y, en caso de no volver a tener minutos ante Honduras, podría tomar esta drástica medida.