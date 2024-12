Héctor Vargas revela que tiene ofertas de Honduras y le lanza mensaje a Diego, Troglio y ‘Primi’

“Uno a veces hace el esfuerzo de estar lejos de la familia y no encuentra lo que se busca, es preferible esperar a alguien que realmente quiera competir, a mí me gusta pelear campeonatos”, agregó.

“Es porque fui campeón, fui el último campeón, el último que clasificó cuatro veces seguidas a Concacaf, es lo mismo que pasó con el Real España. En España cuando las cosas no funcionan... Metimos récord de liga, metimos finales”, destacó.

¿Volvería a Marathón? Se le consultó a Vargas y esto dijo: “Bueno, si me ofrecen trabajo, porque es parte de mi trabajo. No me han ofrecido. Ahorita estoy con la familia, tengo una hermosa familia que debo sostener”.

Por otra parte, Vargas reveló que sí tiene una oferta sobre la mesa, aunque no quiso revelar muchos detalles. “Hay una posibilidad de salir, es de Centroamérica”, afirmó.

Por último, se pronunció sobre Pedro Troglio y su salida del Olimpia. ¿Tienen más opciones los equipos ahora de ganar títulos?

“Es que Troglio agarró una generación de buenos jugadores, de los cuales yo me puedo incluir, Troglio agarró lo mismo, pero con el respaldo económico que lo sostuvo con más campeonatos arriba”, detalló.

Pablo Lavallén agarró esa misma generación de jugadores del Olimpia, pero fracasó. Héctor Vargas explicó el motivo.

“Lavallén no conocía el medio, acá traes a Guardiola a dirigir un equipo competitivo y a lo mejor no sale campeón porque no conoce el medio, acá hay un montón de cosas que tienes que conocer para salir campeón. Y te digo una cosa, el único técnico campeón con dos equipos diferentes, vivo, soy yo. No es soberbia, pero ni Diego ni Primitivo, ni Troglio tienen eso en este país, yo sí lo tengo”, cerró.