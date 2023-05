Héctor Vargas dice haberse equivocado al fichar por Victoria y da su pronóstico para la final

Vine trabajando con continuidad desde el 2011, ahí agarré a Victoria. Luego fui a Olimpia y después a Marathón, ahí estuve cuatro años. Luego pasó lo de la demanda que me hizo el Marathón en ese momento, y ahí voy al Real España. En Victoria se dio la posibilidad de un proyecto que me dio la impresión que iba funcionar, pero no cuajó y a mi me gusta competir, me gusta estar en equipos que compitan y preferimos arreglar con el equipo y dar un paso al costado.

Sí, totalmente. Creo que si ese tiempo se lo hubiera dedicado a mi familia, hubiera ganado mucho más. Cuando fui traté de poner logística y conseguir cosas, pero quizá la directiva en ese momento no estaba en condiciones de respaldar y ahora estamos esperando un equipo que quiera competir y poner su granito de arena por todos los logros que me ha tocado vivir en los últimos diez años. Me tocó ser campeón varias veces, dar la vuelta varias veces. Incluso, agarré un equipo en último así como me pasó con Real España y terminamos en primero, en Concacaf terminamos en semifinales, pero decidieron cambiar el técnico y realmente yo me equivoqué en irme a Victoria, no era el momento.

¿Han tocado la puerta a Héctor Vargas?

Sí, me han llamado varios días, estamos en platicas con un equipo. Hay una posibilidad de ir a un equipo de Guatemala y uno de El Salvador, pero estamos esperando, no tengo ninguna desesperación por trabajar, pero siempre me preparo para lo que se viene.