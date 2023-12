Génesis confirma baja para la ida contra Olimpia en las semifinales

”Nadie quiere perderse este tipo de partidos, pero por la voluntad de Dios uno no debe de renegar, él es quien nos tiene aquí y creo que a mí siempre me han gustado este tipo de partidos ante Olimpia, el más grande de Honduras, pero ahora me toca esperar para recuperarme”.

”Ya me dijo el doctor que estaré un mes fuera y ahorita me hicieron el ultrasonido y no estaré para las semifinales ante Olimpia. Yo estaba a la espera del informe del doctor, pero ya me hicieron los exámenes y le confirmaron”.