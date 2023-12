Julian Martínez del Olimpia advierte Génesis: el consejo de Beckeles

“Los jugadores de experiencia nos dicen que no tengamos miedo a confundirnos, nos brindan la confianza necesaria, en la semana nos hablan bastante y desde que el profe Troglio habla palabras motivantes, creo que a uno solo le toca entrar a la cancha y respaldarlo”, afirmó.

“Seguir por la línea, no hay que agrandarse, sé que no he ganado nada todavía y sé que voy para grandes cosas y tengo que seguir así si quiero salir al extranjero o si quiero ser titular en la selección mayor. Beckeles es el que más me dice que no me agrande y que le siga metiendo”, cerró diciendo.