Exportero de Liga Nacional defiende a Rougier: “De los mejores que tiene mi país”

San Pedro Sula, Honduras.- La Selección de Honduras no pudo lograr el sueño de alcanzar su segunda Copa América en historia futbolística tras el espectacular tercer lugar que logró en el 2001.

Costa Rica nos venció 3-1 y dio un golpe de autoridad para clasificar al prestigioso certamen y adelantó lo duró que será para La H conquistar el cupo al Mundial United 2026.

Dentro de la derrota está la titularidad de Jonathan Rougier, quien desafortunadamente cometió el error en el primer gol de los ticos en mal rechace al costado izquierdo donde Orlando Galo liquidó.

Esto provocó una avalancha de críticas hacia el naturalizado, pero también lo defendieron por redes sociales. Uno de ellos fue Víctor Coello, exguardián del Marathón, Platense y la Selección de Honduras.

“Orgulloso de usted Jonathan Rougier, de los mejores guardametas que tiene mi país, amamos este bello deporte y estamos con usted, Dios bendiga su vida”, escribió Cuello a través de sus redes sociales.

Por otra parte, Reinaldo Rueda también defendió al portero sudamericano a través de la conferencia de prensa del postpartido en el Toyota Stadium.

“Con lo de Rougier fue por toda la situación que se nos presentó después del 21 de noviembre y tener una defensa con Wesly Decas, Carlos Meléndez, Marcelo Santos, inclusive con el mismo Argueta, son dos hombres que juegan con Rougier, la buena comunicación, hay conocimiento”, aseveró Rueda en conferencia de prensa.

Agregó: “Quise fortalecer esa decisión con ese conocimiento, ante una decisión antipopular que el gran sacrificado es Rougier por su condición de nacionalizado. Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”.

El arquero del Motagua debutó con la Selección de Honduras. El golero argentino llegó a reemplazar las bajas de Buba López y Édrick Menjívar.