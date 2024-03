Exclusiva: “Paté” Centeno: sorprende con su favorito del Honduras-Costa Rica

-CHARLA CON GRUPO OPSA-

Walter, muchas gracias por acceder a esta entrevista con DIEZ Muchas gracias por la invitación.

La verdad que nos hemos tenido un mutuo cariño con los hondureños, es gente que siempre me ha respetado, la prensa también respetó mucho mi carrera, tenemos muy buena química. Estoy muy agradecido con el pueblo hondureño independientemente que en el pasado hayamos sido rivales en cancha, las buenas sensaciones quedaron.

También hicimos muy buena amistad con los colegas hondureños de mi generación contra los que me tocó jugar muchos partidos que la gente todavía recuerda, eso es lo lindo del fútbol, que lo recuerden a uno a lo largo de los años.

¿Qué se viene a su mente cuando escucha hablar de los partidos Costa Rica contra Honduras?

Como clásico centroamericano existe el morbo, ha habido partidos muy épicos en la historia de las dos selecciones, todo eso conlleva que el sábado hay otro partido importante para definir quién clasificará a la Copa América. Las dos selecciones tienen a sus entrenadores recién planteando su idea de juego, no la tienen tan clara como otros años, pero siempre sigue siendo el clásico.

Para Costa Rica los partidos contra Honduras siempre son difíciles porque históricamente se ha tenido ese respeto al jugador hondureño, por su capacidad técnica, por su potencia, por los buenos jugadores que son. Pero también ellos nos han respetado a nosotros. Será un juego lindo, lindo, de esos épicos que siempre ha marcado la historia de esos dos grandes equipos.

Me gusta que alguien con autoridad siga etiquetando el Honduras vs Costa Rica como un clásico, hay gente que ya no lo quiere ver así, ¿tú qué opinas al respecto?

Es muy claro, manteniendo el respeto hacia los demás países centroamericanos yo creo que Honduras y Costa Rica siempre han estado un peldaño adelante de las demás selecciones. Lo han demostrado en la cancha, en los mundiales, han tenido jugadores de buen perfil.

Los equipos de afuera siempre se están fijando en los jugadores de Costa Rica y Honduras. Hay que ser sincero, Honduras tiene lo de ellos y Costa Rica también por encima de los demás países de Centroamérica, al césar lo que es del césar.

Panamá está haciendo las cosas bien, para nadie es un secreto, pero no llegan a la historia de Honduras y Costa Rica, uno no se puede brincar la historia, para lograrlo se necesita tiempo y constancia, mérito al mérito.

Usted ya dirigió al Saprissa, Puntarenas y al Municipal Grecia, ¿desde su óptica como técnico cómo visualiza ese partido en Dallas?

Sin duda será un partido cerrado, ninguno regalará nada, digo eso por la forma de jugar y conociendo a los dos entrenadores. Viendo desde la parte futbolística de Honduras, juega a ese 4-4-2 que plantean los colombianos, que casi no se salen de esa línea y siempre mantienen sus equipos bajo el orden para mantener el cero atrás.

Costa Rica por lo que recién está intentando este entrenador será muy similar, tratará de tener mucha precaución y no equivocarse porque no hay mañana para las dos selecciones, el que gana pasa y el otro se queda. Será un juego no tan vibrante para la gente que quiere ver goles.

Habrá muchos tramos en que se controlarán ambos equipos, entonces ganará el que mejor tenga a las capacidades individuales. Veo muy parejo el duelo, Honduras con las ausencias de sus referentes y Costa Rica ha cambiado su generación, no está tan amalgamada como debería ser, las dos fuerzas están similares.