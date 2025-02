Emilio Izaguirre atiza y revela drástica decisión que tomarán tras castigo de Diego Vázquez

El director deportivo del “Ciclón” reveló en entrevista que el ente disciplinario no ha dado emitido una resolución donde el nuevo castigo que le impuso a Diego Vázquez es inválido, porque la Comisión de Apelaciones aclaró que la sanción no aplicaba al técnico motagüense, quien fue sancionado con dos partidos tras presenciar el choque entre Génesis vs Motagua.

Emilio también le pidió una respuesta contundente a la Comisión de Disciplina, cuyos miembros no le atienden sus llamadas telefónicas. Asimismo, detalló que, en vista que no aclaran este castigo, el campeón nacional se comunicará con FIFA .

4

¿Retorna Diego Vázquez tras la suspensión?

5

Está bien confuso eso. Ayer hablé con la Comisión de Apelaciones y la Comisión de Disciplina. Lo que me mandé la Comisión de Apelaciones fue una aclaración, no una resolución donde afirme que Diego Vázquez pueda estar en el banquillo. Estamos esperando que la Comisión de Disciplina nos responda.

6

¿Por qué están esperando si Diego Vázquez ya cumplió el tiempo de suspensión?

7

El caso de Diego Vázquez es que había sido suspendido por ocho partidos. La Comisión de Apelaciones redujo el castigo a cinco. Diego podía estar en el camerino. Los comisarios empezaron a grabar. Después vino otro castigo.

8

Luego pedimos una aclaratoria donde la Comisión de Apelaciones nos dio una resolución de que la Comisión de Disciplina no podía dar ese castigo. Ayer pedimos la resolución, porque queremos que esto termine, no ha sido grato para la directiva ni cuerpo técnico del Motagua. Sabemos que la Comisión de Apelaciones esté arriba sobre la Comisión de Disciplina.

9

Quieren evitar entrar en polémica

10

No queremos hacer polémica. Si la Comisión de Apelaciones no hubiera mandado el escrito, yo no hubiera metido a Diego Vázquez en Comayagua. A la Comisión de Disciplina llevamos tiempo escribiéndole, pero no nos contesta.

11

¿Le están haciendo la cama al Motagua o lo quieren tener entretenido?

12

Se está manejando muy raro, porque nos sentimos incómodos. Por ejemplo, ¿quién fue local en Danlí? En el campo se metieron más aficionados de Motagua porque habían más aficionados que Potros. A nosotros nos meten 10 mil lempiras y nosotros no somos dueños de la localidad. Si nosotros fuéramos los anfitriones está bien. Yo no puedo decirle al aficionado que no entre, porque no soy el de seguridad, pedimos un poco de aclaración del tema.

13

No sabemos lo que pueda pasar mañana con la Comisión de Disciplina sobre los chicos de reservas y Diego Vázquez. Nosotros no queremos entrar en polémica con los comisarios, porque ellos dependen de los equipos de la Liga Nacional, el equipo le paga a ellos, son empleados de los clubes, nosotros queremos trabajar para el bien de la Liga Nacional.

14

¿Hay persecución contra Motagua?

15

Ahí están los hechos, todo lo que nos afecta. ¿Por qué nos meten 10 mil lempiras de multa? Eso nos está afectando. Esperamos la resolución que pueda estar para el día de mañana. La polémica no existe, son 11 contra 11 y esperemos que gane el mejor.

16

¿Se van a ir a la FIFA?

17

Estamos pensando mandar una carta a la Federación, Concacaf y la FIFA sobre esta situación. Mandamos un escrito donde la junta directiva pidió una reunión con la Comisión de Disciplina, sobre qué está pasando, porque miramos ahorita que en un partido entre Marathón vs Real Sociedad se pelearon los jugadores con el público. Si hubiera sido Diego, le meten...

18

No quiero denunciar, pero quiero hablar un tema: cuando yo estoy de visita o local, yo no puedo ni en la pista ni cerquita porque me meten multa. Yo miro al comisario Escobar, yo tengo foto en mi celular, de que sale en el gol de Marathón Mario Berríos, que tiene mi misma posición, sale Emil Martínez que no tiene carné, pueden estar ahí y no pasa nada, pero estoy yo y me meten dos partidos de multa.

19

¿Motagua ofende?

20

A mí me han suspendido por estar en la pista, yo miro otra persona y no pasa nada, pues es algo contra el equipo, están afectando los intereses del club por cualquier cosa. El castigo es severo contra Diego Vázquez, contra los chicos. Tenemos todos los escritos, no nos contestan, esperamos que todo sea para el bien del fútbol.

21

¿La ley solo pesa para Motagua?

22

No es severa, no es para estar aquí. Los directivos que invierten hay que cuidarlos, así como dijo un entrenador. Los directivos ponen mensual dinero y viene alguien que se lucra y viene afectar, los presidentes se pueden molestar, hay que cuidar a la gente que invierte.

23

Es como los aficionados de Marathón contra Orinson Amaya, si es el que más plata pone, ha quebrado su restaurante, yo sé que pone plata, le mete corazón. Yo he visto que él saca de su bolsa para pagarle a los jugadores, que bueno que haya más directivos así, al igual que Burbara, la gente de Olimpia. Los inversionistas hay que cuidarlos, luego los jugadores tienen problemas de pago.

24

¿Qué les dice Diego Vázquez?

25

Estamos manejando esto con los abogados del equipo. Nosotros no queremos que nos ayuden, pero tampoco que nos perjudiquen, esa la idea que queremos, jugar con juego limpio.