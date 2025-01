Diego Vázquez sorprende al hablar sobre Rubilio, Rodrigo Auzmendi y altas en Motagua

3

A su llegada a Tegucigalpa, Diego Vázquez dio sus impresiones del triunfo ante la “Juve” y sobre lo que piensa del corto tiempo de pretemporada tras coronarse antes de la navidad del 2024.

”Poco el tiempo, muy buena continuidad, incluso, nos deja ilusionado de lleno a lo que será el próximo torneo. Es un seguimiento, la semana pasada entrenamos bastante, ahora prácticamente empezamos la semana normal de partidos para el campeonato”, comentó Vázquez.

Agregó: “Estuvimos bien, el partido lo tomamos con mucha seriedad, es un equipo difícil, tiene jugadores rápidos en una cancha que es complicada, lo hicimos bastante bien. Luego los jugadores tuvieron el tiempo libre para estar en la playa”.

Diego Vázquez, con curioso gorrito de Roatán, respondió a la salida de Rodrigo Auzmendi: “Tengo que hablar con los directivos, no sé los detalles, cuando hable, no me gusta hablar de supuestos. No sé, no veo redes, tengo que hablar con los directivos y ver cuáles son los detalles para ver qué paso”.

¿Recambio de Rodrigo Auzmendi y qué pasó con Rubilio? “Le consultó EL HERALDO al DT argentino: “Vamos a ver cómo estamos, primero vamos a ver los que están, falta por renovar a Rubilio Castillo. Todos los jugadores que traemos los tratamos conjuntamente con la directiva, con Emilio, ver los márgenes de errores, no vamos a hacer nada a la ligera”.

Agregado a lo anterior, “La Barbie” aseveró que los partidos de Liga Nacional los prepararán de cara al duelo ante Cincinnati FC por la Champions de Concacaf.