"Me voy con bronca, el profe me dijo que no me quería"; Diego Ledesma tras salir de Motagua

¿Qué conclusiones saca de su estadía en Honduras?

Me voy con mucha bronca por el hecho de que yo quería seguir, es la realidad, pero el técnico decide otra cosa, es difícil anteponerse a eso. Me voy feliz por lo producido, me voy contento, todo el mundo pide goles, jugué pocos minutos, tengo entre 300 a 400 minutos y pude hacer cuatro goles, no me contaron uno en Tocoa. Así que en diez partidos hubiese sumado cinco goles, pero gustos son gustos de cada técnico, me voy con esa tristeza de poder demostrar".

"Me voy con mucha bronca más que nada porque escuché que el profe (Diego Vázquez) me iba a dar seis meses de adaptación y otros seis meses para ponerme, no me había puesto bien porque no hice pretemporada, ya está, ya son cosas que quedaron atrás".

¿Tenían que darte más minutos, sentís injusto?, se le consultó:

"Un jugador se mide por los minutos que tiene y por la continuidad que cada técnico le da, es respetable, me voy con mucha bronca, no quería irme, conocí el país, estuvo en Motagua que es un club intenso y la realidad es que no quería irme".