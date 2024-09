David Ruiz habla luego de anotar con el Inter de Miami ante el Atlanta United

Una vez finalizado el encuentro, David Ruiz concedió unas palabras para Deporte Total USA, donde reconoce que no ha tenido los minutos que desea y dijo que siempre están preparados con o sin Leo Messi en el campo.

“Sabíamos que era muy importante para cada uno de nosotros, no hemos tenido tantos minutos, fui titular otra vez, tratamos de hacer lo mejor posible para sacar el resultado, es un logro grande porque llevo tiempo sin jugar, pero lastimosamente no se dio (el triunfo)”, valoró el mediocampista.

Messi no fue titular contra el Atlanta e ingresó en el complemento para jugar media hora. “Siempre estamos listos para competir, no importa si está o no, pero claro que es diferente cuando él está en la cancha”, admite el catracho.

Para cerrar, David Ruiz dijo que “sabemos que Atlanta siempre ha sido un buen equipo, son potentes en los contragolpes, al final hicieron unos cambios que nos afectó mucho en el partido”.

El hondureño, de 20 años, ha disputado 24 partidos esta temporada con Inter Miami, que se traducen solo en 927 minutos y lleva dos goles.

Las ‘Garzas’ siguen liderando la Conferencia Este de la MLS con 63 unidades y su próximo compromiso será este sábado cuando visiten al New York FC, que ayer fue goleado 1-5 por el Philadelphia.