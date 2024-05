Cristian Cálix: “Salí bastante joven al extranjero, quizás no era el momento”

Respecto a su comunicación con el entrenador colombiano, Cálix comentó: “Con él todavía no hemos hablado, pero es importante para uno saber que está siendo tomado en cuenta. Pensé que estaría en la Selección con más corta edad, pero a veces en la vida presenta cosas que uno piensa no sucederán”.

Seguido a esa respuesta, el joven campeón con Marathón en el 2018 se sinceró respecto a su pasado y se refirió a su pronta salida al extranjero con destino al Atlas de México, que al final terminó apagando su brillo.

“Todas las cosas sucedieron bastante rápido, salí bastante joven al extranjero, quizás no era el momento correcto, no tenía la madurez, ya que allá te enfrentas a muchas cosas que acá no vivís, pero el presente es lo más importante y estoy ilusionado de estar aquí”, apuntó.

Cálix se llevó una moraleja de sus vivencias como novel legionario: “No hay que apresurarse, a veces creemos que lo sabemos todo y no es así, cuando vamos afuera nos damos cuenta de esas cosas. Ya tengo 24 años, he pasado muchas cosas, el caerse muchas a veces te hace crecer como jugador y persona”.