Chirinos confiesa su “espinita” por salir al extranjero en víspera del inicio del Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michaell Chirinos es uno de los futbolista del Olimpia que se ha planteado varios desafíos en el presente torneo Apertura, donde no solo quiere levantar la corona de campeón.

El habilidoso jugador de los leones tiene una espinita y sed de revancha, luego de haber perdido el título el torneo pasado.

“Nos estamos preparando para todos los torneo que vamos a jugar y en este caso, tenemos una espinita en la Concacaf y en la liga también. Como Olimpia siempre la obligación es salir campeón”.



Chirinos deja claro que en el campamento del Olimpia no solo ponen su mirada en el torneo local, sino que uno de los grandes objetivos es levantar la copa a nivel a Concacaf.

“Este es el año, el profe lo sabe y nosotros también. Nos estamos preparando de la mejor manera para eso”.

Más allá de su fracaso en la campaña pasada, el atacante del Olimpia se valora de muy buena manera después de dejar atrás una lesión de seis meses.

“El torneo pasado fue bueno en lo personal, ya en lo grupal no se dieron, pero salí contento, ya que era mi primer torneo después de la lesión de rodilla de seis meses. Estoy de vuelta y quiero encarar los torneos de la mejor manera”.

Una de las grandes noticias y mucha optimismo en el plantel de los merengues fue el regreso de Pedro Troglio, a quien consideran un líder que conoce muy bien al grupo.

“Mucha felicidad, muy alegres mis compañeros, una actitud diferente en muchas cosas y ahora queda prepararnos de la mejor manera para demostrarlo dentro de la cancha”.

Y agrega: “El profe ya nos conoce, sabe la debilidades que tenemos, cómo somos, lo que fallamos y su idea es muy buena de salir a ganar, no se relaja en nada”.



NO LE TIENE MIEDO A LA COMPETENCIA

En la presente campaña, el Olimpia cuenta con una gran cantidad de jugadores de medio campo hacia adelante, donde tendrá una dura pelea con futbolista como: José Mario Pinto, Bryan Moya, Yan Maciel y el mismo Edwin Rodríguez.

Pero el pequeño jugador no le teme a esos desafíos y recuerda las grandes batallas que le ha tocado pelear con otros futbolistas de gran renombre.

“Cuando inicié estaba Quioto, Elis, Choco, Costly y siempre tuve competencia. Hoy hay grandes jugadores en mi puesto y lo importante es luchar con dignidad y demostrarlo en la cancha”.

BUSCA UNA REVANCHA EN EL EXTRANJERO

Tras su experiencia por el fútbol mexicano y la MLS, el atacante de los merengue no escondió nada y confesó su deseo de poder traspasar las fronteras del país.

Pero es consciente y sincero que en este momento no se le han presentado la oportunidad de poder salir de los merengues.

“Todavía no tengo ofertas, pero me estoy preparando de la mejor manera para tener una oportunidad en el extranjero. Creo que la merezco y ahora debo demostrarlo dentro del campo y quedarme allá”.

Siguió: “Mi representante no me ha hablado hace un par de meses, siempre es de las persona que si tiene algo me lo dice, siempre estoy atento a cualquier cosa”.

Chirinos no esconde su grande de revancha que tiene por volver a tener una oportunidad en el extranjero.

“Quedé con esa espinita y me dolió mucho porque ya estaba hablado todo sobre el contrato y lastimosamente sucedieron esas cosas, pero Dios sabe lo que pasa y hay que seguir luchando”.

UN SUEÑO DE PODER INTEGRAR LA SELECCIÓN

Michaell Chirinos es uno de los jugadores que sigue esperando ser tomado en cuenta por Diego Vázquez en la Selección de Honduras, pero hasta el momento no han habido acercamientos.

“La idea siempre de un jugador es poder representar bien al país y estoy alegre porque hay una nueva actitud en el equipo, nuevo técnico, él (Diego Vázquez) sabe de mis capacidades, me tuvo de rival y hay que luchar para tener un puesto”.

Continuó: “Nunca he tenido acercamientos con el profe Diego, no he tenido contacto y cuando él recibió la selección, nosotros estábamos por terminar el torneo”.

Pero el jugador del Olimpia no esconde los méritos y su admiración por lo que logró Vázquez al frente de las águilas del Motagua.



“Cuando lo nombraron estuve muy feliz porque él conoce el ambiente del país, los jugadores y lo enfrenté con rivalidad, pero lo admiré por la capacidad que demostró teniendo a Motagua”.

También destaca de que “es importante escuchar al jugador, eso nos falta, yo estuve mucho tiempo en la Selección y eso faltaba. Ahora que el profe Diego está, le deseo el mejor de los éxitos”.