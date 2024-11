Carlos Guerrero, de TV Azteca: “México se juega parte del proceso de Aguirre”

4

“Será un partido rocoso, difícil, no será un partido de brillo ni de muchos goles, no sé si patadas, pero muy cortado, no será un partido sencillo para México; firmo el 1-1, el empate. Un 2-0 para Honduras sería un fantástico resultado para ustedes”, confió Guerrero.

“Seguramente México buscará ir por el partido, no creo que Honduras le permita jugar mucho al equipo mexicano, por las circunstancias que visualizo. México va a querer tener la pelota, no creo que la pueda tener por completo, será un juego ríspido de poca claridad y creo que el empate no será un mal resultado para la selección mexicana”, reiteró.