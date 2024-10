Ancelotti habla sobre recuperación de Mbappé y recuerda a Kroos: “Él era insustituible”

4

Asimismo, fue consultado sobre los hechos que tuvieron lugar en el Metropolitano, con el lanzamiento de objetos hacia el área de Courtois.

5

Simeone y Koke hablaron de la actitud del belga en el campo y ‘Carletto’ dio su opinión al respecto.

6

“El tema creo que es bastante claro. El partido tuvo actos violentos y los violentos no pueden estar en un campo de fútbol ni en la sociedad. Todo el mundo vio lo que pasó”,empezó diciendo.

7

“Hablar de otras cosas es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en el fútbol. No en el Atleti, en cualquier campo. El fútbol no los necesita. Que se queden en otro lugar, que no sea peligroso. Hablo en general. Que sea un violento del Madrid, del Barça, del Atleti, del Villarreal, da igual. Que los violentos nos dejen en paz”, añadió.

8

“Soy respetuoso y contesto, pero contestar al comportamiento de Courtois, cuando le gritaron durante el partido ‘muérete’, es desviar el tiro. No hay más que hablar”, insistió el técnico italiano, que se mostró visiblemente molesto.