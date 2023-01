Breyner Maradiaga, exdefensor de Motagua, deja el fútbol hondureño para hacer prueba en Europa

“Fui a hacer pretemporada el 22 de diciembre y gracias a Dios me quedé. Jugaba aquí en ligas menores con Chorotega. Un amigo de mi papá me buscó y me llevó para ver si quedaba. Primero fuimos a la sede el 22 y ya el 28 me dijeron que me había quedado y que llevara los papeles”, contó el futbolista en el 2020, año en el que llegó al Motagua.

Tras tres años en el Motagua, donde debutó en Liga Nacional bajo el mando de Diego Vázquez, en el triunfo del ciclón ante Platense en el Apertura 2021, pidió sus papeles en junio del año pasado, con el objetivo de buscar nuevos retos.