Buenas noticias para el Barcelona antes de enfrentar a Mallorca en LaLiga

Palma, España.- El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga EA Sports y han entrado en la lista del Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión.

El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.