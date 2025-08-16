  1. Inicio
Buenas noticias para el Barcelona antes de enfrentar a Mallorca en LaLiga

El FC Barcelona, actual campeón de LaLiga de España, inicia esta nueva campaña visitando al Mallorca

El FC Barcelona viajó a juego contra Mallorca con siete bajas.

 Foto: Barcelona

Palma, España.- El delantero Marcus Rashford y el portero Joan García han sido inscritos este sábado en LaLiga EA Sports y han entrado en la lista del Barcelona para enfrentarse en Son Moix al Mallorca en la primera jornada del campeonato, mientras que el delantero Robert Lewandowski será baja por lesión.

El atacante polaco arrastra unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se unirá a las ausencias ya conocidas del portero Marc-André ter Stegen y del centrocampista Marc Bernal, ambos lesionados.

Por otra parte, el entrenador Hansi Flick no se llevó al portero Wojciech Szczesny, al defensa Gerard Martín y al atacante Roony Bardghji, puesto que todavía no han sido dados de alta, ni al lateral Héctor Fort, cuya continuidad en el club es incierta.

El técnico alemán ha completado la lista para el partido de este sábado con los canteranos Guillermo y Toni Fernández, Jofre Torrents y Pedro 'Dro' Fernández, que han disputado la pretemporada con el primer equipo.

La convocatoria está integrada por los porteros Iñaki Peña, Joan García y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Kounde, Eric y Jofre Torrents; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro 'Dro' Fernández, Guillermo y Toni Fernández; y los delanteros Ferran, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

