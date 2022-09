¿Lo harán realidad? Barcelona ve posible el regreso de Lionel Messi

En la mañana de este miércoles, el vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, hizo renacer la esperanza de todos los aficionados culés con tener de vuelta a su ídolo al considerar factible su retorno al club.

“Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un ícono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé”, declaró el directivo en una entrevista con la radio de Cataluña.

Asimismo, Romeu dio a conocer otra noticia que es motivo de alegría en Can Barça, al mencionar que ha mejorado la situación financiera del club.

“Hemos salvado al Barça, pero todavía no lo hemos resuelto, no lo tenemos sano; toca mucha austeridad, mucho rigor y hay mucho trabajo por hacer”.

Asimismo, el vicepresidente económico del Barcelona mencionó que espera que el club esté en el máximo nivel en la temporada 2024-2025.

“Pasamos por un momento en el que no podíamos pagar las nóminas y teníamos obligaciones de reestructuración de la deuda, de corto a largo plazo; ganamos tranquilidad para hacer los deberes y liquidez”, culminó.

