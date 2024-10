Balón de Oro 2024: Las burlas hacia Vinicius en la transmisión oficial

6

Esta publicación de Real Madrid fue en agradecimiento por llegar a 600 millones de seguidores, pero sin que se pronunciaran sobre el Balón de Oro.

7

Real Madrid determinó no enviar a ningún jugador, directivo ni parte del equipo ante el anuncio previo que Vinicius no ganaría el Balón de Oro.

8

Según diversos reportes de prensa, la decisión del conjunto blanco se dio en protesta a la organización del Balón de Oro 2024 y el hecho que el español Rodri se adjudicara el galardón.

9

Horas antes del evento, el periodista Fabrizio Romano informó que “no está previsto que ningún representante del Real Madrid viaje a París esta noche. Esta es la decisión del club después de que Vinicius fuera consciente de que no ganará el Balón de Oro”.

10

Romano también había detallado que “Vinicius no viajará a París porque en el Real Madrid saben que no ganará el Balón de Oro. A la ceremonia no acudirá ningún representante del Real Madrid. Ni Florentino Pérez, ni Vini Jr., ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham”.