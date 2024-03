Alenis Vargas revela lo que le dijo Roger Espinoza al ser convocado a la Bicolor

No tan pronto, para ser honesto, pero gracias a Dios que se pudieron dar las cosas y ahora a hacer las cosas bien para poder mantenerme.

Más allá de no estar en la nómina de Honduras ante Costa Rica, ¿le da ilusión?

Claro, igual, a tomar la misma responsabilidad como si estuviera, la verdad que no cambia nada mi forma de trabajar, hubiese estado o no, ahora me toca, los partidos grandes para mí van a llegar con el tiempo.

¿Habló con el profesor Reinaldo Rueda?

Me dijo que siguiera trabajando, que eso no definía mi situación, que trabajara en la semana y luego iba a definir qué pasaba.

¿A qué atribuye este momento de Selección y Sporting Kansas?

Al apoyo de mi familia que siempre están ahí hablándome, siempre apoyándome, tengo el apoyo del primer equipo (Sporting) y del entrenador que cree en mí.

¿Ha tenido la posibilidad de hablar con alguno de los convocados?

Ya conocía a algunos cuando estaba en Olimpia. Desde que salí de allá no los he vuelto a ver, hasta ahora y con algunos de otros clubes tuve roce.

¿Cómo define su trayectoria futbolística fuera del país?

Muy orgulloso de mí mismo, creo que me tocó así, hubiese querido jugar en mi país y creo que es un mérito que no cualquiera ha logrado.

¿Ha hablado con Roger Espinoza con su pasaje en el Sporting?

Sí, todos los días me escribe, que no baje la guardia, que mi momento en el equipo va a llegar y que ahora que estoy aquí me está apoyando.

¿Puede creer esto que está viviendo?

Sí, ahora que empiece a convivir con todos le voy a decir que sí lo creo.