Alberth Elis habla por primera vez de su fractura de cráneo: “No recuerdo nada de ese día”

Creo que esto lo hago por ayudar a los jóvenes, es lo único que quiero, ayudar a que ellos puedan cumplir sus sueños, ellos puedan sobresalir, también por eso abrí la fundación, es mi sueño, ayudar a los jóvenes como Dios me bendijo a mí, hacerlo con ellos y por eso tenemos todo esto. Muy agradecido con la gente que me ha apoyado, patrocinadores, las personas que han comprado las camisas del equipo, les agradezco porque al final nos ayudan a nosotros a ayudar a los jóvenes.

¿Después de lo que ocurrió no has estado entrenando, extrañas el fútbol?

Regresemos al 24 de febrero cuando sufriste la lesión. ¿Recuerdas algo?

No, no recuerdo nada de ese día (de la lesión) ni las próximas dos semanas pese a que me levanté a los cuatro días del coma, no recuerdo esas dos semanas de recuperación. La verdad que no recuerdo. Fueron días difíciles para mí y mi familia.

¿A pesar de que estabas despierto después de ese cuarto día, no te acuerdas de nada?

No. Después de que me levanté estuve como dos semanas que no me recuerdo de nada, pero ya después de eso comencé a sentirme mejor, mi recuperación iba cada día mejor. Puedo decir que fue como un milagro por la forma en que me recuperé y estoy agradecido con Dios, estoy feliz por eso.

¿Te contaron lo que pasó después de la jugada, tu traslado, quién te acompañó al hospital?

Sí, me dijeron. Ese fue el primer partido que estaban mis papás en el estadio del Bordeaux esta temporada. El doctor me contó cómo fue todo, que me pusieron en coma en el estadio, cómo fue mi traslado al hospital, sí me contaron todo, pero como digo, fue un milagro porque la forma en que me recuperé fue muy rápida. Muchos pensaban que para dar una entrevista iba a pasar muchos años, uno, dos, pero Dios fue bueno conmigo y aquí estoy hablando con ustedes