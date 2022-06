Alberth Elis: “Es un sueño para mí poder ir a La Premier”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alberth Elis acaba de anotar el gol más importante de su vida: se convirtió en papá y no cabe de la felicidad. Nos cuenta que ya está aprendiendo a cambiar pañales y le ha tocado desvelarse.

A la cita llegó acompañado de Drako, un lindo cachorro Bulldog francés que se ha convertido en su fiel compañero durante las vacaciones.

Elis nos habló de su futuro. Su sueño de ser jugador de la Liga Premier está a un paso de concretarse y nos cuenta cómo se prepara. Además, no deja de tocar el tema caliente de la Selección Nacional, donde dispara y señala que debe haber cambios y no cargar toda la culpa en los futbolistas. Cree que en Honduras solo se señalan las cosas, pero no se dan acciones.



¿Cómo va la recuperación de la rodilla, Alberth?

Muy bien, gracias a Dios. Ya solo tengo que ponerme bien físicamente para cuando me toque regresar estar bien físicamente.

¿En qué nivel estás?

En un 90%, ya ahora solo me queda ponerme bien físicamente y tratar de llegar lo mejor posible a la pretemporada del club.

¿Cómo has vivido la experiencia de ser padre?

Sí, ya soy papá, gracias a Dios. Es una linda experiencia, es una linda responsabilidad y estoy muy feliz por eso. Te la tenías bien guardada. Trato de mantener algunas cosas personales como mi vida privada, de no mezclarlas con mi vida pública; pero trato de disfrutar del momento.

¿Ya cambias pañales?

Me ha tocado un par de veces. Y el desvelo...

¿qué tal?

Sí, toca desvelarse algunas veces, pero es una de las experiencias más lindas que uno puede tener. Es una motivación extra, sé que tengo que luchar por ella también (la niña), estoy muy feliz.

¿Qué piensas de la situación que vive la Selección de Honduras, que va de mal en peor?

Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles desde la eliminatoria pasada, ahora igual no salen las cosas como queremos; pero esto es fútbol y aquí hay buenos y malos momentos, en cualquier momento se van a volver a dar.

¿Por qué cree que el fútbol de Honduras se ha estancado?

Creo que el nivel que hemos mostrado en conjunto no ha sido el mejor, pero esto sigue. Lo importante será levantarnos, estar juntos y luchar hasta el final. Si trabajamos bien, en cualquier momento las cosas se van a volver a dar.

¿Les preocupa que la Selección Nacional no gane?

Claro, los que más sufrimos somos nosotros los que jugamos. Uno siempre juega para ganar y cuando no se da es difícil y complicado. Esto es fútbol, hay que seguir luchando y mejorando. En cualquier momento volvemos al triunfo.

¿Quiénes son los responsables de que el fútbol de Honduras no avance?

Creo que todos tenemos culpa en esto, todos sabemos que las cosas en el fútbol de Honduras no están bien. Viendo las otras ligas cómo han crecido y nosotros seguimos atrás, son cosas que se ven y muchas veces sabemos dónde está el problema; pero no lo arreglamos, solo nos quejamos. Ya días lo vengo diciendo, que se tienen que hacer algunos cambios.

Allí está el tema de Costa Rica, que es un espectáculo, tienen canchas de alto nivel, y nosotros con el Estadio Olímpico (risas). Desde allí nos damos cuenta en el parámetro en que estamos. La Liga Nacional también se tiene que levantar, los equipos deben trabajar mejor sus reservas.

No es posible que las reservas especiales se hayan parado por tanto tiempo cuando a muchos jugadores, como el caso mío, que jugué tres años en las reservas especiales, eso fue lo que me ayudó en mi equipo a estar preparado.

Hay muchas cosas en Honduras que se deben cambiar, pero al final solo se denuncian los problemas y nadie hace nada. Si seguimos igual, los resultados seguirán igual. Y estamos a años luz de Europa, donde tú entrenas... No nos vayamos tan largo, por lo menos debemos igualar a Costa Rica, que está por encima de nosotros. No podemos igualarnos a Europa, ya que ni siquiera somos los mejores de Centroamérica. Pienso que hay muchas cosas que se deben mejorar, comenzando por arreglar el Estadio Olímpico. Pésima cancha por cierto... Es una pésima cancha, hay muchos factores. Por ejemplo, Estados Unidos nos llevó a jugar a Minnesota a menos de 20 grados, ellos sacan ventaja del clima para ser superiores, y aquí en Honduras ya se juega de noche, cuando antes lo hacíamos a las 3:00 PM.



¿Por qué se cambió si era un fortín y eso le ayudaba a la Selección?

Son muchos factores que hay que cambiar para que los resultados se comiencen a dar.

¿Cómo está tu futuro con el Girondins de Bordeaux?

Fueron momentos duros con el equipo, el descenso y no poder luchar con mis compañeros para salvar la categoría. Por ahora tengo contrato con el equipo, tengo que respetarlo. Estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que me dieron, por la forma en que me recibieron cuando llegué a Francia. Mi sueño siempre ha sido jugar en la liga inglesa y esperemos que se pueda dar, primeramente Dios esté esa oportunidad y poder aprovecharla.

¿Esa oportunidad ya llegó? ¿Vas para el Leeds United, como lo dicen en Francia?

En el fútbol, los rumores no valen porque si al final del día no está plasmada la firma de un contrato no hay nada. Me ha tocado vivir este año a año, prácticamente todos los años me colocan cada vez que termina la temporada y he aprendido a tomar las cosas con calma. Si me llega la oportunidad, vamos a estar preparados.



