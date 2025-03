A qué hora juega Atlético Madrid vs Real Madrid por Octavos de Final de Champions League

Ya no hay otro partido al que recurrir. Son 90 minutos, más si hay prórroga o penaltis. Kylian Mbappé (en duda), Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Fede Valverde o Thibaut Courtois contra Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Rodrigo de Paul, Giuliano Simeone o Jan Oblak en la vorágine infinita de partidos, presión, responsabilidad y exigencia máxima, sin pausa, que soportan ambos equipos desde inicios de año.

Madrid, España. - Un gol por delante el Real Madrid y aferrado al Metropolitano el Atlético de Madrid, no hay términos medios ni matices en el derbi decisivo de este miércoles por alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo total, de alto riesgo y tensión, que desborda pasiones y pronósticos frente a las excesivas precauciones de la ida.

No están en su mejor momento. Ni el Atlético ni el Real Madrid. Pero la dimensión del derbi es hoy gigantesca. Es una revancha casi constante, con dos finales de la Liga de Campeones en el pasado reciente que lo transformaron en el duelo entre dos equipos de una misma ciudad más grande de Europa, ahora enfrentados en una ronda menos expresiva, pero definitiva. Sin la victoria este miércoles, no hay futuro después en la ‘Champions’.

Pasadas las horas, cambiada la rutina de este martes (no tenía previsto concentrarse hasta la mañana del mismo día del partido, pero finalmente lo hará por la noche de la víspera), mientras la temporada pende de tres partidos (de este miércoles, del duelo liguero contra el Barcelona del domingo y del choque de Copa del Rey contra el equipo azulgrana del 2 de abril), el derbi es un punto crítico. Para bien o para mal.

Desgastado por tantos partidos, dolido por sus dos últimas derrotas (no enlazaba dos encuentros perdidos desde precisamente aquel batacazo contra el Betis en octubre, cuando reflexionó y reaccionó), al Atlético no le ha sentado nada bien el 2-1 en Getafe.

No le queda otra, convencido de que tiene herramientas suficientes para oponerse a la historia (nunca antes superó una eliminatoria contra el Real Madrid en este torneo) y hacer goles al conjunto blanco, como ya lo demostró en la ida. Le faltó la ambición y los riesgos en los últimos metros en el Bernabéu. Ahora los necesita. Sin goles no hay remontada.

Diego Simeone lo abordará con casi todo su once tipo, pendiente de Clement Lenglet, por unas molestias. El francés es la duda del once del Atlético. Rodrigo de Paul, que arrastraba un golpe, está “muy bien”, según señaló él mismo este martes, y Koke Resurrección, que se ha perdido los últimos cinco choques por una lesión muscular, ya está disponible. Todos ellos están en la convocatoria. También Ilias Kostis, central de filial, por si Lenglet no está listo.

Si Lenglet está disponible, formará en el centro de la defensa con José María Giménez. Si no, lo hará Robin Le Normand. De Paul, tan inspirador y trascendente en el juego ofensivo del Atlético, compondrá el medio al lado de Pablo Barrios. Giuliano Simeone apunta a un extremo. El otro es una incógnita, con tantas dudas como desprende Samuel Lino. Igual que el lateral zurdo: Javi Galán, César Azpilicueta o Reinildo Mandava.