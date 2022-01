Marathón confirma ofertas por Kervin Arriaga desde la MLS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Para nadie es un secreto que el futuro de Kervin Arriaga en el Marathón es una incógnita, ya que el futbolista entrena por separado del resto del plantel por decisión técnica de Martín "Tato" García.



El técnico uruguayo ya ha manifestado que no cuenta con el mediocampista debido a temas disciplinarios, por lo que el club Verdolaga ya le busca una opción de salida al futbolista que también forma parte de la Selección Nacional de Honduras.

Las diferencias entre Arriaga y el "Tato" García son irreconciliables y aún con seis meses de contrato con el Verde, el "Misilito" debe de buscar un nuevo club o resignarse a entrenar separado de sus compañeros por el mismo periodo tiempo.



Pero a pesar de no tener claro su futuro con el Marathón, el vicepresidente del equipo, Rolin Peña, confirmó que han recibido algunas ofertas desde el fútbol extranjero y será la misma institución que las evaluará para dar el visto bueno a su salida.



"Kervin Arriaga tiene contrato vigente, se le vence en junio, tiene ofertas del exterior y las tiene en su poder. Las que está analizando y depende si acepte o no para que Marathón le dé el OK y cumpla su sueño de ir al extranjero", señaló Peña.

De momento se maneja que las ofertas por el joven mediocampistas serían procedentes de la MLS, en donde algunos equipos tendrían interés en sus servicios.



Por ahora Kervin Arriaga se encuentra concentrado con la Selección Nacional, donde el domingo deberá de enfrentar a Colombia en busca de ganarse la confianza de Hernán Darío "Bolillo" Gómez para los próximos partidos eliminatorios.



El Marathón por su parte espera que tras el compromiso con la Bicolor se pueda resolver de una vez por todas el futuro del jugador.

