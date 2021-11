Tato García indignado con Arriaga: "Siento impotencia por mi trabajo y por los que se rompen el alma en Marathón"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Martín García se presentó a la conferencia con un semblante de frustración después de la derrota sufrida por Marathón 2-0 (global 4-0) en el Estadio Nacional que los ha dejado eliminado de la Liga Concacaf, pero sobre todo por la actitud del futbolista Kervin Arriaga.



El uruguayo cree que su equipo ha jugado un buen partido, pero todo cambió al minuto 65 cuando el mediocampista se hizo expulsar de forma infantil lanzando un cabezazo a su compañero de selección Diego Rodríguez, desde entonces los azules se fueron encima y marcaron los dos goles del triunfo.

¿Qué siente que su trabaje se tire a la basura por esa expulsión?, se le preguntó. "Impotencia. Siento impotencia por mi trabajo, mi familia y por los chicos que se rompen el alma en Marathón", inició diciendo sobre la tarjeta roja de Kervin.



Y continuó: "Hay jugadores de experiencia que vienen de lesiones y hoy pidieron para estar. Agradezco a aquellos que aquí dejan la vida por Marathón y no la de la boca para afuera, sino con actitudes y hechos y así se los agradecí cuando finalizó el partido, por el esfuerzo que hicieron y hasta el momento de la expulsión solo hubo un equipo en la cancha que éramos nosotros y obviamente Motagua defendiendo lo suyo, pero la clasificación la perdimos en San Pedro y no acá,. Nosotros buscamos la manera, ellos modificaron manera de jugar y defendieron y luego viene esa jugada que lo cambia todo", dijo indignado.

¿Qué le dijo a Arriaga en el vestuario? "No quiero hablar más del tema, quiero pensar y agradecerle a los muchachos que se rompen el alma, a los que realmente se rompen el alma en Marathón, los demás ya está. En lo interno del club saben cómo son las cosas, entonces no voy a contar nada y todo lo que pueda decir puede correr en mi contra y prefiero bajar la pelota al piso", agregó.



Por último, Tato felicitó a los azules, 'la valoración que pueda hacer no sirve de nada, lo hablaré con mis jugadores internamente, pero ellos no fueron mejores que nosotros en los dos partidos, pero el fútbol no solo es de merecimientos, sino de un montón de aspectos y repito, tengo amigos que juegan en Motagua y les deseo lo mejor, son justos ganadores", cerró.





