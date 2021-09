Cristiano Ronaldo se apresta a debutar en regreso a Manchester United  

MANCHESTER, INGLATERRA.- La campaña de relaciones públicas en el Manchester United ha sido incesante estos últimos días, detallando todo sobre Cristiano Ronaldo, cada paso en los entrenamientos, sus mejores goles, el volver a lucir la camiseta con número 7, hasta la historia de sus celebraciones de gol.



Cristiano, por supuesto, fue añadido inmediatamente al enorme mural en la fachada de Old Trafford. Las camisetas del United con su nombre en la espalda se venden a montones en la tienda del club.



“Cristiano ha llegado”, proclamó Bruno Fernandes, su compatriota portugués y mediocampista del United.



Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol hace un emotivo regreso a uno de los clubes más emblemáticos del mundo, así que se entiende que Cristiano haya sido la comidilla de todos desde su sorprendente salida de la Juventus en el cierre del mercado de pases.



Su primera actuación en el regreso con el United casi seguramente será contra Newcastle el sábado, una de las ocasiones más esperadas en la historia de la Liga Premier, incluso cuando el partido no será televisado en Gran Bretaña debido a arreglos previos de transmisión.



Pero aparte de la pompa, la alharaca y el marketing, ¿qué puede esperar el fútbol de un Cristiano de 36 años en el que pudiera ser el último gran traspaso de su carrera? ¿Asegura su presencia que el United estará “más cerca de ganar” trofeos, como lo ha dicho Fernandes.



Sin dudas, Cristiano es aún una garantía de goles. El portugués tiene 785 goles en 1,075 partidos con clubes y la selección, después de todo. Acaba de convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol internacional de hombres, con 111 conquistas, y viene de una Eurocopa en la que ganó el Botín de Oro con cinco goles en cuatro partidos.



Máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, con 134 tantos, Cristiano ha conseguido las siguientes cifras de goles de liga en sus últimas cinco temporadas a nivel de clubes: 29 en 33 partidos (2020-21), 31 en 33 (2019-20), 21 en 31 (2018-19), 26 en 27 (2017-18) y 25 en 29 (2016-17).



Sin embargo, incluso pese a ser el máximo goleador de la Serie A italiana la temporada pasada, su estancia de tres años con Juventus deben servir de señal de cautela para el United.



La Juve declinó con Cristiano en sus filas, al punto en que el equipo a duras penas quedó cuarto la pasada temporada para clasificarse a la Champions. En el torneo europeo, el conjunto italiano solo alcanzó los cuartos de final una vez con Cristiano. Previo a su arribo, la Vecchia Signora avanzó a la final en dos de las últimas cuatro campañas.



Eso pudiera no ser culpa suya. Fue un período turbulento para Turín, con tres técnicos Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri y Andrea Pirlo — todos con diferentes estilos. Pero su presencia terminó siendo adversa, simplemente por el hecho de que el equipo pareció existir en función de sacar lo mejor del portugués en lugar de trabajar como colectivo.



Más del 28% de los remates a puerta de la Juve la temporada pasada fueron de Cristiano. También fue el equipo con más centros en la Serie A, abasteciendo a quien es posiblemente el mejor cabeceador en el mundo. El portugués acumuló 168 remates, 31 más que cualquier jugador en la Premier.



“Si está Ronaldo, necesitas un equipo que ayude a Ronaldo”, dijo recientemente Sarri, que fue el técnico de Juventus en la campaña 2019-2020.



Sarri, que ahora dirige a la Lazio, habló de las dificultades para dirigir a Cristiano, diciendo que él es “una marca multinacional con intereses personales que tienen que ser compaginados con los del equipo”.



“Pro también hay muchos aspectos positivos”, dijo, “porque Ronaldo acabad produciendo los números al final del año”.



