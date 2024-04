Xavi confiesa el motivo por el que cambió de decisión en Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El entrenador barcelonista Xavi Hernández, que continuará en su cargo hasta el 30 de junio de 2025, afirmó sentirse “con fuerzas y con capacidad”, después de que a finales de este enero anunciara su marcha al término de la presente temporada. “Lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos con el presidente, puse mi cargo a su disposición, pero entonces me encontré con una gran confianza del presidente, el área deportiva y toda la junta”, insistió.

Xavi aseguró que también ha sido muy importante el apoyo de su equipo técnico, así como “la complicidad de los jugadores”, que lee han hecho ver que “este proyecto tiene que continuar”. “Estamos trabajando bien, es un proyecto ganador. La afición también me ha hecho ver que debo seguir. En enero pensé que lo mejor era marchar, pero luego la dinámica fue positiva. En 2 o 3 minutos nos entendimos el presidente y yo”, insistió Xavi Hernández.

- Xavi se calentó -

Xavi fue protagonista de una versión que lo indigno. Información desde RAC1 de Barcelona aseguraba que Xavi presionó a Laporta con cobrar todo el año de contrato, algo que hubiese sido duro para la economía del FC Barcelona, y justamente, fue consultado por ello y se indignó.

“Si han dicho eso es para hacer daño. Si no continuaba era no cobrar un euro. No me conocen, era para hacerme daño a mi y al club. El dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador. El que lo ha dicho es para hacerme daño y siendo injusto...”, lanzó Xavi Hernández.

Al terminar, Joan Laporta tomó la palabra y aseguró: “Su dignidad es propia de la persona que es. Lo propuso desde el primer momento, es muestra del barcelonismo. El siempre decía que renunciaba al año de contrato, no fue tema de dinero. Fueron cuestiones institucionales, deportivas, de ambición, de estabilidad. Xavi siempre en temas de dinero ha tenido dignidad, evitando la avaricia. El dinero no era una condición a negociar o hablar de eso”.

- El motivo de su cambio de opinión -

“Cambié de opinión porque realmente sentí total confianza por parte del presidente, de la directiva y también de los jugadores. Este proyecto aún no está terminado. Yo, mi equipo, todos juntos sentimos que tenemos fuerzas para hacer cosas importantes juntos y continuar con este proyecto. Los jugadores me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar. Es un proyecto que no está acabado, estamos trabajando bien. La afición también me ha hecho ver que tenemos que seguir trabajando y luchando”.

Xavi aseguró que se equivocó en su renuncia, pero: “La hice de corazón, no lo hice de egoísmo, lo hice para el bien del club. Fue equivocada porque ahora siento todo lo contrario y hay un proyecto que terminar. Todo el plantel me dio su apoyo, y evidentemente, la confianza del presidente y de Deco, sino no tiene ningún sentido. Rectificar es de sabios y estamos para esto”.