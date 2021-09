Canadá amarga a Estados Unidos con empate 1-1 en la eliminatoria  

NASHVILLE, ESTADOS UNIDOS.- La renovada selección de Estados Unidos ya se metió en problemas en las eliminatorias del Mundial.



Los estadounidenses no pudieron sostener la diferencia y debieron conformarse el domingo con un empate 1-1 en casa frente a Canadá.



Brenden Aaronson adelantó a Estados Unidos a los 55 minutos, pero Cyle Larin lo niveló a los 62 para Canadá.



Christian Pulisic, la estrella estadounidense, reapareció con la selección tras perderse el empate 0-0 en El Salvador al abrir el octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022.



El atacante del Chelsea había dado positivo por covid-19 y aportó el dinamismo y la pizca de creatividad que Estados Unidos ha adolecido como visitante. Pulisic fue uno de los gestores de la jugada que culminó con el gol de Aaronson.



Pero los zagueros DeAndre Yedlin y John Brooks fueron los responsables que Larin igualara el marcador.



Estados Unidos suma dos puntos con miras a una visita a Honduras el miércoles. Los hondureños, que empataron 0-0 en El Salvador el domingo, también acumulan dos unidades.



Miles Robinson rozó el gol de la victoria para Estados Unidos al cabecear un tiro de esquina de Pulisic sobre el travesaño en los descuentos. La gran mayoría de los más de 43.000 aficionados en el Nissan Stadium abuchearon tras el silbatazo inicial.



Mexico quedó en la cima de la tabla de las eliminatorias de la CONCACAF con el ideal de seis puntos tras derrotas a domicilio 1-0 a Costa Rica. Panamá, que venció de visitante 3-0 a Jamaica, se ubica segundo con cuatro unidades. Canadá, Estados Unidos, Honduras y El Salvador les siguen con dos puntos. Costa Rica (1) y Jamaica (0) cierran.



El octagonal final otorgará tres boletos directos de la zona al Mundial y el pasaje al cuarto para un repechaje intercontinental.



Estados Unidos vio rota de siete participaciones consecutivas en los mundiales cuando por un punto quedó fuera de la cita de Rusia 2018. En gran medida ello se debió a no ganar partidos de local contra México y Costa Rica.



Canadá, que recibirá a El Salvador el miércoles, perdió a Alphonso Davies —el jugador del Bayern Múnich — al promediar el segundo tiempo debido a una lesión. Este es la mejor selección canadiense en mucho tiempo y tratan de clasificarse a un Mundial por primera vez desde 1986.



Mientras que Pulisic pudo jugar, Estados Unidos acusó las bajas del volante Weston McKennie (Juventus), el atacante Gio Reyna (Borussia Dortmund) y el arquero Zack Steffen (Manchester City).



McKennie quebrantó los protocolos de covid, en tanto que Steffen dio positivo por el virus. Reyna no pudo jugar por una lesión muscular.