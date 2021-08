Gerardo "Chocolate" Sánchez, el futuro periodista que sueña con ser campeón mundial de Boxeo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El boxeador hondureño Gerardo Sánchez, mejor conocido como "El Chocolate", hizo historia el pasado 31 de julio al vencer por la vía del nocaut al nicaragüense José García en una contienda de boxeo celebrada en el vecino país.



Con tan solo 19 años, el joven pugilista impuso un nuevo récord al conseguir su cuarta victoria al hilo, comenzando a ganarse un nombre dentro del deporte de los guantes a nivel nacional e internacional.

LEA TAMBIÉN: El hondureño Iván Zarco finalizó en el último lugar en el maratón de Tokio



Forjado en el denominado "Cuartel de los Campeones" de la mano de su entrenador, Julián Solís, el joven Gerardo sueña con convertirse en campeón mundial y dejar en lo más alto el nombre de Honduras.



Pero más allá de su pasión por el deporte de los guantes, "El Chocolate" también sueña con ser periodista y tener su propio programa desde donde pueda ayudar a los demás e impulsar las otras disciplinas deportivas en Honduras.



Gerardo "El Chocolate" Sánchez conversó con EL HERALDO en una plática bastante amena sobre sus inicios en el boxeo, sus mayores inspiraciones y sus principales metas y objetivos como deportista y estudiante universitario.

Sus sensaciones tras la pelea en Nicaragua

¿Cómo te sentís después de haber logrado tu cuarto triunfo de manera consecutiva en Nicaragua?



Me siento muy alegre, porque el entrenamiento dio los resultados. Levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana a entrenar, trabajar a doble jornada, poner el corazón y hacerlo por el país y ganar y más por la vía del nocaut es muy satisfactorio y de mucha alegría.



¿A tus 19 años pensaste que ibas a conseguir ya tantos logros como boxeador?



Dios es el que va abriendo caminos y gracias a él vamos ahí poco a poco, y sí me imaginé porque yo siempre he tenido esa disciplina y siempre lo he hecho de corazón y cuando uno hace las cosas de corazón y con un propósito y primeramente con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Gracias a Dios ahí vamos poco a poco luchando hasta algún día lograr hacer historia y convertirnos en campeones mundiales.

Gerardo Sánchez durante el combate ante José García en Nicaragua. El hondureño (de guantes rojos) triunfó por la vía del nocaut. Foto: @g.c.s01 en Instagram



Sus inicios en el boxeo

¿Cómo nació tu pasión por el boxeo en un país en donde el deporte más popular es el fútbol?

Mi pasión por el boxeo nace al ver las películas de "Rocky", todas las vi junto a mi papá. Las peleas emblemáticas, la primera de Manny Pacquiao contra Juan Manuel Márquez, eso causó en mí un impacto. Yo como todo niño joven de Honduras intenté primero en el fútbol, sin embargo ya Dios tenía otro plan para mí y al no darse el fútbol yo después digo voy a practicar boxeo, me gusta, siento que podría hacer algo en este deporte, siento que podría representar al país y ganar, siento que ahí lo podría hacer, entonces es ahí donde yo decido ir a la Villa Olímpica, ir al gimnasio del portón número 4, donde nacen los campeones, donde entrena el profe Julián Solis y fue ahí donde yo me decidí.



Le pregunté al profe cómo se hacía para iniciar boxeo después de esto yo me metí, empecé a entrenar con mucha disciplina, con mucha dedicación y determinación y hasta el día de hoy ahí seguimos y seguiremos.

+ ¿Por qué es histórico lo alcanzado por la hondureña Julimar en los Juegos Olímpicos de Tokio?



¿Cómo fue tu infancia, tomando en cuenta que primero intentaste dedicarte al fútbol, pero luego nace esa pasión por el boxeo?



Mi infancia fue muy bonita, para que, tengo buenos recuerdos de mi infancia con mi familia, mis amigos en la escuela. Siempre fui un chico muy alegre, muy amigable, muy apasionado en lo que hago. Yo siempre he sido un chico al que le gusta el ejercicio, eso siempre me la ha inculcado mi papá, siempre salíamos con él a correr, andar en bicicleta, entonces al principio decidí probar con el fútbol pero ya después decidí practicar boxeo y aquí estoy.



¿Hace cuanto tiempo venís practicando el boxeo?



Hace tres años y medio, si Dios quiere el 10 de octubre cumplimos los cuatro años.



¿Cuando fue tu primer combate?



Mi primer combate fue el 14 de septiembre de 2019 en Guatemala. Tenía 17 años cuando debuté.



¿Qué sentiste en ese momento al tener tu primer combate en el extranjero?



Al principio fue una experiencia totalmente nueva desde el punto de vista de que yo no había salido del país, me sentí muy emocionado por salir del país. Otra cuestión nueva para mí fue la de hacer el pesaje, era mi primera dieta así tan estricta y una preparación al nivel máximo, a nivel superior, de ahí fue una experiencia muy bonita. De ahí cuando uno va a conferencia de prensa, el día del pesaje, la ceremonia del pesaje, es muy bonito, una experiencia superbonita, en el hotel de concentración estar totalmente concentrado.



El día de la pelea mirar aquel montón de luces, mirar el ring espléndido esperándote para tu combate, las personas viéndote, unos aplaudiendo, otros abuchándote, una experiencia muy bonita. Ya después ya te vas acostumbrando, los nervios son muy importantes, y claro, uno siempre que tiene una experiencia nueva va con algo de nervios, sin embargo cuando te subís al cuadrilátero esos nervios se van.



Ya que lo mencionas, ¿qué tan nervioso te sentiste por subir por primera vez al cuadrilátero?



Muy nervioso (entre risas), porque uno decía ¿Qué va a pasar? ¿Y si me golpean? ¿Si me dan un nocaut? ¿Si pierdo? entre lo negativo; pero la parte positiva era ¿Cómo voy a celebrar? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué voy a hacer al ganar? ¿Qué pasa si doy un nocaut, qué hago? ¿Para dónde voy a agarrar?



¿Cuántas peleas disputadas llevas desde aquel momento?



Llevamos cuatro peleas gracias a Dios, las cuatro ganadas. El año pasado que fue el de la pandemia solo pudimos hacer una pelea por el mismo tema, sin embargo este año ya llevamos dos y queremos cerrar con una más para tener cinco peleas en nuestro palmarés.

¿Cómo surge el apodo de "El Chocolate"?

El apodo de "El Chocolate" nace de una plática después del entrenamiento que tuvimos con mi entrenador. Estábamos platicando sobre algunas cosas que nos gustaban, entre ellas las comidas, los dulces, entonces él me preguntó: "¿Y a vos Gerardo qué dulces o comidas te gustan?" Entonces yo le dije que era fan del chocolate, que me gusta bastante e incluso tengo una microempresa de chocobananos ahí en mi barrio, le dije. "Ah entonces te vamos a decir El Chocolate a vos", me dijo y así fue como nació.

+ El cambio físico de Teófimo López, campeón mundial del boxeo

"El Chocolate" Sánchez sueña con hacer historia para Honduras y convertirse en campeón mundial. Foto: @g.c.s01 en Instagram



Las inspiraciones en su carrera

¿Cuál ha sido tu mayor inspiración a lo largo de estos ya casi cuatro años de carrera boxística?



Una de mis inspiraciones para iniciar fue "El Escorpión" Ruiz, yo miré su pelea contra "El Muñeco" González y decía: ¡Wow, que peleadores!



Incluso te voy a contar que yo le enviaba mensajes por Instagram preguntándole y él muy amablemente me decía los pasos para que pudiera entrenar, entonces fue una de mis inspiraciones a nivel local para que yo iniciara en el boxeo. A nivel internacional Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, entre otros.



¿Qué es lo que más admiras de estos boxeadores que me mencionas?



El Escorpión es un crack, un hondureño muy formidable, un ejemplo también porque ha ido luchando contra muchas adversidades para estar en el boxeo, entonces también lo admiro porque nunca se ha rendido.



A Manny Pacquiao lo admiro también porque aparte de ser un gran peleador es una gran persona, busca ayudar a su pueblo, busca ayudar a su familia, busca hacer todo lo posible por ayudar y esa es una de mis metas también. Si yo logro hacer algo en el deporte y si logro tener algún poder para ayudar a los demás hacerlo, ayudar y ser ejemplo para los demás así como es Manny Pacquiao.

De Juan Manuel Márquez que nunca se rinde, en esas peleas contra Manny Pacquiao él sangraba, lo dejaban caer y siempre se levantaba y ahí seguía. Al final solo le pudo ganar una pelea a Pacquiao pero ahí está la preseverancia.



De Julio César Chávez admiro como hizo historia por un país, como paralizó un país, como también unió una nación y eso es algo que admiro y algo que quisiera emular y hacerlo en nuestro país.

De los cuadriláteros a los micrófonos

Fuera del deporte, ¿qué te llamó la atención para estudiar periodismo?



A mí me gusta periodismo porque es una carrera muy bonita, donde también podemos conocer lo que pasa en la población de primera mano y también buscar ayuda ya que nosotros tenemos la capacidad de transmitir la información para ayudar a la población.



¿Cómo le haces para enfocarte en ambas pasiones, el periodismo y el boxeo?



Como las dos son mis pasiones busco un equilibrio. Por ejemplo en la universidad busco horarios flexibles que me permitan tanto ir a la universidad e ir a los entrenamientos sin faltar, aunque sacrifique mi vida social, pero tenemos esa misión y tenemos que enfocarnos para cumplir.



¿Cómo es el día a día en la vida de "El Chocolate" Sánchez?



Muy tranquila. Por ahora por la pandemia estar en casa más que todo no podemos salir mucho, además me dedico a los entrenamientos y a las clases. El resto del tiempo estoy con mi familia en la casa, haciendo tareas, estudiando y cuando estoy en la universidad siempre es ajetreado, de la universidad al entrenamiento, del entrenamiento a la casa y luego las tareas. Al final no me queda mucho tiempo pero sí tengo un equilibrio en el día a día y los fines de semana voy a la iglesia. Eso es muy importante, tener a Dios de nuestro lado porque él es el que nos va a ayudar a lograr nuestras metas.



Volviendo al plano deportivo, ¿cómo llegaste a pelear a nivel internacional?



El equipo que tenemos, que está conformado por nuestro manejador, Godofredo Fajardo, es el que consigue las peleas y él al tener contacto con otros promotores internacionales es así como logra contactarse con Rosendo Álvarez que es bicampeón mundial y tiene su propia promotora, entonces consigue para que nos dé chance de pelear en su promotora que es internacional, una de las más fuertes, sino la más fuerte de la región centroamericana.

+ Héctor Martínez, el hondureño que solo iba por un mes a vacacionar a España y fue fichado por el Leganés



¿Cómo surgió esta gira por Nicaragua, en donde hemos visto que has conseguido buenos resultados?



Nicaragua es un país boxístico, un nivel superalto de boxeo, han tenido más de 15 campeones mundiales y al estar más cerca de nosotros es un país en el que podríamos hacer boxeo y no solo hacerlo, sino que seguir evolucionando y agarrando nivel, así es como surge el equipo.



Estamos buscando evolucionar ya que en Honduras no podemos hacer peleas tenemos que salir al extranjero y como vamos de visita tenemos que ir superbien preparados y eso es lo que hacemos, prepararnos al 100% para ir a ganar contra todo pronóstico.

Planes a futuro y sus principales aspiraciones

¿Qué se viene en el futuro para Gerardo "El Chocolate" Sánchez?



A corto plazo lo que se viene es la quinta pelea, si Dios quiere va a ser en los últimos tres meses del año, la fecha aún no la sé pero podría ser en octubre, noviembre o diciembre.



¿Cuál es tu mayor aspiración como boxeador?



Mi mayor aspiración como boxeador es ser campeón mundial, lograr hacer historia y convertirme en campeón mundial. Honduras no ha tenido un campeón mundial 100% de nuestra tierra formado aquí con un entrenador de aquí. Entonces ese es mi sueño, ser el primero, hacer historia y ser un ejemplo.

Desde los 17 años Gerardo "El Chocolate" Sánchez trasciende con buen suceso en el mundo del boxeo, cosechando cuatro victorias consecutivas y preparándose para su quinto combate a final de año. Foto: @g.c.s01 en Instagram







¿Y cómo periodista?



Mi mayor sueño como periodista es lograr tener un programa deportivo que abarque todos los deportes y le dé mayor relevancia a absolutamente todos los deportes.



¿Cómo ves la situación actual del boxeo en Honduras?



La situación actual del boxeo en cuestión de apoyo es muy mala la verdad, sin embargo en mi carrera sí hemos tenido apoyo tanto de los medios como de algunas personas que nos apoyan y han visto en nosotros ese talento. Pero en otros boxeadores se les da muy poco apoyo, entonces en el boxeo hay muy poco apoyo y sí desearía que las autoridades voltearan sus ojos a este deporte. Podemos ver que si un atleta aplica todo de sí mismo va a lograr victorias y alegrías para el país, entonces solo falta más apoyo para que así los jóvenes se motiven más en este bello deporte.



Un mensaje final que le querrás dar a todos los fanáticos del boxeo en Honduras



Yo les quiero decir a todos esos amantes del deporte que el boxeo en Honduras está vivo, el boxeo de Honduras va a traerle glorias al país y hay un boxeador que está comprometido no solo con sí mismo, sino que con Honduras, con su gente, con absolutamente todos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos, con absolutamente todos por darles un campeón mundial y por hacer crecer este deporte en Honduras.

+ Teófimo López revela detalles de su pelea con Georgie Kambosos