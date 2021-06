José Pinto: “Hay nervios por estar en la lista, pero trabajo para cumplir mi sueño”

SAN PEDRO SULA.- El volante José Mario Pinto aseguró que ha trabajado fuertemente en la Selección Sub 23 de Honduras con un solo propósito: disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.



“Hemos trabajado fuertemente porla intensidad que tendrá el torneo, principalmente la parte física y mental. Es un sueño representar a Honduras en los Olímpicos, queremos dar lo mejor de nosotros”, expresó el futbolista olimpista.



Pinto, de 23 años, es consciente de que la disputa por un cupo es férrea porque el entrenador Miguel Falero podría apelar a los tres refuerzos, “pero he mejorado por el trabajo. Si se me da la oportunidad, quiero iracumplir ese sueño”.



Para Luis Palma, en tanto, la idea básica para tener un norte es sujetarse a lo hecho por la Bicolor en Río de Janeiro, Brasil, en 2016.



“Queremos hacer las cosas bien y queremos repetir lo que se hizo en Río. Vamos con una responsabilidad de poner el nombre del país en alto”, precisó.



“Estamos entrenando para jugarle de tú a túacualquier selección, pero todos los rivales son diferentes”, advirtió el jugador del ceibeño Vida.

Más jugadores

Honduras podría enlistar para los Juegos a Bryan Moya, Jonathan Rubio, Andy Nájar o Jorge Benguché (ya entrena con la Sub 23) como refuerzos, un recurso permitido.



Otro de los puntos positivos es que como resultado de las peticiones de varias federaciones, contemplando los posibles contagios de covid, la Sub 23 podría llevar a 22 futbolistas para participar en el torneo, en lugar de los 18 iniciales.



Honduras, bajo el mando de Falero, entrenó ayer en el Estadio Morazán sampedrano para ajustar los detalles de cara a las olimpiadas.



Además, este miércoles se conocerá la nómina oficial con la que la H olímpica buscará en Tokio ganar una medalla por primera vez.