Reinieri Mayorquín queda fuera de Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este lunes se dio a conocer que el volante Reinieri Mayorquín ya no formará parte del Motagua para la próxima temporada.



Tal y como se había conocido desde la institución azul, el equipo capitalino estará moviendo su plantilla y eso implica la no renovación de algunos contratos.



Mayorquín había jugado más de 200 partidos con Motagua y durante ese tiempo ganó seis títulos en la Liga Nacional de Honduras.



La noticia fue conocida mediante una publicación en las redes sociales de la institución. "¡Gracias por defender estos colores con compromiso, por ese espíritu imbatible y por ese corazón tan grande!", fue el mensaje que se dio a conocer en la cuenta oficial de Motagua en Twitter.









A sus 31 años, Mayorquín había llegado a Motagua en 2013 después de varias peticiones que hizo Diego Vazquez cuando inició al mando de los Azules en ese mismo año.



Bayron Méndez y Sergio Peña también son los jugadores que ya no formarán parte de las Águilas para el próximo campeonato en la Liga Nacional de Honduras.