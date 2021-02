Motagua pide a su afición quedarse en casa para evitar masivos contagios del coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pocas horas de que Motagua inaugure el Torneo Clausura de la Liga Nacional ante los Lobos de la UPN, la directiva pidió a su afición no salir de casa para evitar contagios del covid-19 en Honduras.



"Nos duele no verte, no sentir tu cariño, ni escuchar tu enorme aliento en las gradas", lamentó el conjunto azul.



"Es por ello que te invitamos a quedarte en casa. La situación en nuestro país por la pandemia ocasionada por el covid-19 no cede y nosotros no debemos bajar la guardia", pidió la directiva de las águilas.

Asimismo externaron el deseo de volver a ver a su afición en las gradas de los estadios, pero que "no será posible si no hacemos caso a las recomendaciones de las autoridades de salud".

Regreso de la afición a los estadios

La directiva de La Liga Nacional pidió al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) el retorno de los aficionados a los estadios, además presentó el protocolo de bioseguridad.



Por su parte, el presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, anunció que se espera que la afición esté de vuelta entre la tercera y cuarta jornada del certamen que da inicio hoy.



