Choque de estilos entre Juventus y Nápoles en la Supercopa italiana

MILÁN, ITALIA.- Andrea Pirlo quiere apuntarse su primer título como técnico el miércoles en la Supercopa italiana, dirigiendo a la Juventus, días después de una dura derrota contra el Inter que le aleja de su objetivo de un décimo título consecutivo de la Serie A.



El encuentro supondrá un choque de estilos entre el campeón de la Serie A y el Nápoles, vigente campeón de la copa y se disputará en Reggio Emilia, en el regreso de este torneo a Italia tras dos ediciones en Arabia Saudita.



Será la primera vez que se encuentren en los banquillos Pirlo y Gennaro Gattuso, campeones del mundo en 2006 y compañeros durante una década en el AC Milan, donde conquistaron dos 'Scudetti' y dos Ligas de Campeones.

Esta temporada, en la que Pirlo debutó en los banquillos, no se han enfrentado aún después de que el Nápoles rechazara viajar a Turín para disputar el encuentro de la primera vuelta en octubre por los numerosos casos de covid-19 que tenía en esos momentos. El partido se disputará más adelante.



Los dos equipos llegan a esta final con dinámicas diferentes: la Juventus no acaba de arrancar y tras su derrota en San Siro está quinta en la clasificación, a siete puntos de los dos equipos de Milán.



El Nápoles saldó con una goleada (6-0 contra la Fiorentina) su último partido en el campeonato, el domingo, y tras un inicio de temporada complicado está en ascenso y ya es tercero de la tabla, con un punto más que la Juventus.



"Cuando te falta hambre y determinación, todo se hace cuesta arriba", declaró Pirlo, de 41 años, tras caer frente al Inter, lamentando que su equipo jugó demasiado temeroso.



"Tuvimos miedo del ataque del Inter, solo pensamos en defender. No pudimos hacer un partido peor", sentenció.

Será la cuarta ocasión que Nápoles y Juventus se encuentran en la Supercopa. Los napolitanos ganaron el trofeo en 1990 y en 2014 y lo perdieron en 2012.



La Juventus ha levantado esta copa en ocho ocasiones, pero lo ha perdido cuatro veces en los últimos seis años.



El capitán juventino Giorgio Chiellini aseguró que su equipo se recuperará y volverá a la dinámica ganadora. "No podemos dejar que estos resultados nos hundan. Tenemos que reactivarnos porque está en juego el primer título de la temporada y significa mucho para nosotros".

Nápoles relajado

El equipo de Gattuso ha encadenado dos victorias seguidas en el campeonato después de haber sumado solo cuatro puntos en los cinco encuentros anteriores.



Gattuso, de 43 años, atribuyó la goleada a la Fiorentina a un relajante almuerzo de todo el equipo.



"Una comida que nos permitió estar juntos, relajarnos y reírnos", explicó el antiguo futbolista del AC Milan, cuyo título de copa el pasado año supuso el primero en su palmarés como técnico.

"Vi que los chicos estaban cansados mentalmente y solo fue comer un plato de pasta, beber una buena copa de vino y hablar de tonterías", explicó.



Pero la experiencia dio sus frutos contra la Fiorentina, liderados por su capitán Lorenzo Insigne, autor de dos goles y una asistencia.



"Gattuso fue un gran jugador y sabe que a veces necesitamos desconectar", declaró Insigne tras la goleada.



"Es mejor que tener un día libre de entrenamientos. Sabíamos que habíamos cometido errores recientemente, pero este deporte te ofrece inmediatamente la oportunidad de tomar la revancha".



El miércoles "será un desafío diferente que contra la Fiorentina, contra un rival lleno de campeones", añadió el capitán.



Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam y Dries Mertens son los únicos miembros del plantel actual del Nápoles que ya estaban en el equipo en el último título de 2014.



Gattuso no podrá contar con el centrocampista español Fabián Ruiz, infectado por el coronavirus, y tendrá la duda del delantero nigeriano Victor Osimhen, que también había dado positivo al covid-19 y que se recupera de una lesión.



La Juventus, por su parte, tiene las bajas de Matthijs de Ligt, Alex Sandro y Juan Cuadrado, los tres positivos al covid-19, y de Paulo Dybala, lesionado.



"No estamos en un gran momento ofensivo en este momento, pero encontraremos la solución", advirtió Gattuso.



"Necesitamos otro gran partido. Sabemos que la Juventus tiene algo más, pero no empezamos derrotados y los trofeos siempre son importantes", añadió.