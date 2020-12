Ibrahimovic y sus delirios tras covid-19: "Le puse nombres a las paredes de mi casa"

MILÁN, ITALIA.-El reconocido futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic contó lo que sufrió cuando fue diagnosticado con covid-19.



"Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto. Estuve todo el día en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar", recuerda el atacante.

"Llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa. Les puse nombres a las paredes. Se convirtió en algo mental. Te miras a ti mismo e imaginas todos los males sobre ti, incluso los que no tienes. Un dolor por lo que sientes y por lo que crees que sientes", relato el sueco al medio Corriere dello Sport.



El artillero de 39 años no juega desde el pasado 22 de noviembre, cuando le hizo un doblete al Nápoles y cayó lesionado muscularmente, luego fue diagnosticado con covid-19.



El Milán confirmó que Zlatan no volverá a los terrenos de juego antes de enero por un nuevo dolor en un gemelo.

La estrella sueca, recuperado de una lesión en el muslo izquiedo, preparaba su regreso a los terrenos de juego para el domingo contra el Sassuolo, pero el nuevo percance, esta vez en el gemelo de la pierna izquierda según la prensa italiana, se lo impedirá.