A todo o nada se reactiva la Liga de Campeones de Concacaf en cuartos de final

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- A nueve meses de haber sido suspendida debido a la pandemia de coronavirus, la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 se reactivará esta semana a partir de los cuartos de final en eliminatorias a puerta cerrada y en una sola sede: el Exploria Stadium en Orlando, Florida.



El torneo será retomado entre el martes 15 y el miércoles 16 en cuartos de final y se tomarán en cuenta los resultados de los juegos de ida que sí alcanzaron a disputarse en marzo.

Las semifinales se jugarán el sábado 19 de diciembre y la final el martes 22. El campeón representará a la Concacaf en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se jugará entre el 1 y el 11 de febrero de 2021 en Catar.

Cuentas pendientes

En marzo, el Olimpia venció 2-1 a domicilio al Montreal Impact canadiense. También de visita, los Tigres mexicanos vencieron 1-0 al New York City de Estados Unidos.



Eliminado pronto en la postemporada de la Conferencia Este de la Major League Soccer, el Impact dirigido por el francés Thierry Henry se enfocó en darle vuelta a la eliminatoria ante el Olimpia.



"No hemos tenido mucho tiempo de entrenamiento. Pero todo el mundo tiene sus problemas, no podemos usarlo como excusa si no avanzamos en la competición", dijo este lunes Henry en conferencia de prensa en la víspera del encuentro.



"Tenemos que enfrentar a un equipo muy físico. Será muy difícil jugar contra Olimpia pero vamos a ver qué podemos hacer y en vez de llorar sobre lo que no tenemos iremos a tope para crearles problemas", añadió el entrenador.



Otro francés, el delantero André-Pierre Gignac, tratará de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf por primera vez para los Tigres luego de su eliminación en cuartos de final de la liguilla mexicana.

"Es uno de los títulos que nos falta para redondear el tiempo que hemos venido trabajando", dijo el director técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, quien desde 2010 dirige a los felinos con los que ha perdido tres finales de Concacaf (2015-16 contra América, 2016-17 contra Pachuca y 2019 contra Monterrey.



Por su lado, el América de México aprovechó su condición de local y sacó la ventaja más cómoda: 3-0 sobre el Atlanta United estadounidense.

A todo o nada

La única eliminatoria que no tuvo partido de ida en marzo fue la de Los Angeles FC de Estados Unidos contra el Cruz Azul de México.



El equipo angelino fue eliminado en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS mientras que en el fútbol mexicano la escuadra celeste desperdició una ventaja de 4-0 en semifinales y sufrió una eliminación que devino en la renuncia del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.



"Cruz Azul es un gran equipo, muy peligroso, con muchos atacantes, uno de ellos es Jonathan Rodríguez, un gran jugador. Tenemos mucho respeto por ellos", expresó Michael Bradley, director técnico de Los Ángeles.



Los cuartos de final se completarán de la siguiente manera: el martes jugarán Olimpia-Montreal Impact y Tigres-New York City; el miércoles Atlanta United-América. En estas tres eliminatorias se consideraría como criterio de desempate.

El miércoles Los Ángeles y Cruz Azul jugarán a un partido; si terminaran empatados irían directamente a penales.